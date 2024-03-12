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ЛЧ. Барселона - Наполи 3:1. Команда Хави выходит в четвертьфинал

Лига Чемпионов
Обновлено

Каталонцы сильнее

ЛЧ. Барселона - Наполи 3:1. Команда Хави выходит в четвертьфинал

Фото: Барселона

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

12.03.2024. "Олимпийский стадион" (Барселона)

Главный арбитр: Дэнни Маккели (Нидерланды)

"Барселона" - "Наполи" 3:1 (4:2)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Фермин (Роберто 60), Кристенсен (Ромеу 60), Гюндоган - Ямал, Левандовски, Рафинья (Жоау Феликс 81).

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Оливера 64) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре (Распадори 78)- Политано (Линдстрем 64), Осимген, Кварацхелия (Нгонге 90+2).

Голы: Лопес 15, Канселу 17, Левандовски 83 - Ррахмани 30

Предупреждения: Кристенсен 19, Ямал 44 - Жуан Жезус 45+2, Траоре 63, Оливера 67

Ничья в первом матче лишь подтвердила оценки, что эти команды сейчас примерно на одинаковом уровне. Конечно все сравнивали плохую форму чемпионов Испании и Италии. Это самое главное их сходство в очном противостоянии. Хотя, все же немного больше шансов на успех эксперты давали "Барселоне". Так и произошло во втором матче.

"Барселона" не видела четвертьфинала Лиги Чемпионов уже 4 года. Возможно именно поэтому Хави говорил, что поединок против "Наполи" будет самым важным для его команды в этом сезоне. Каталонцы начали игру очень активно. Что те, что те любят много владеть мячом, поэтому главная интрига на первых минутах была в том, кто же будет вести эту игру. "Барса", на правах хозяев, имела больше смелости. Активность молодого Фермина Лопеса трудно было не заметить. И именно ему удалось открыть счет на 15-й минуте - с третьей своей попытки в этой игре. Рафинья отдал в центр, а там одинокий Лопес пробил в противоход Мерету.

Но на этом сине-гранатовые не остановились. Через 2 минуты они выбежали в контратаку 3 в 2. Пространства было много, поэтому придумать тоже можно было многое. Сначала Рафинья попал в штангу, а на добивании удачно сыграл Канселу. 2:0 - на скамейке "Барсы" просто огромная радость. Еще стоит отметить какой сюрприз подготовили каталонцы лидеру "Наполи" Осимхену. Защитники "Барселоны" постоянно играли с искусственным офсайдом для нигерийца, поэтому он столько раз оказывался в положении вне игры, что и не сосчитать.

После двух голов хозяева немного успокоились. И это сыграло злую шутку. Провал в обороне на 100% использовали Политано и Ррахмани. Первый с правой стороны отдал в центр штрафной площади "Барсы" на вбегающего Ррахмани. Гюндоган и партнеры не углядели за соперником, поэтому тот легко вколотил мяч в ворота. Еще через некоторое время момент имел Ди Лоренцо. На этот раз следует благодарить тер Штегена.

Второй тайм начался с грозных атак "Наполи". Сначала опасно пробил Кварацхелия, а позже Осимхен упал во владениях "Барсы". Повезло, что арбитры не увидели возможное нарушение правил. Каталонцы перешли к позиционным атакам. Им не нужно было демонстрировать излишнюю активность, ведь время играло в их пользу. Но моменты продолжали возникать. Трижды Мерет напрягался из-за ударов Рафиньи, затем отразил выстрел Гюндогана.

На 83-й минуте "Барселона" установила итоговый счет. Безупречная командная работа, в которой приняли участие Гюндоган, Роберто и Левандовски. Эти трое пошили в дураков всю оборону "Наполи". В концовке Оливера попал в перекладину, но хозяева продолжали контролировать игру. Команда Хави заслуженно проходит в четвертьфинал ЛЧ. Сегодня они хорошо подготовились к сопернику, получили нужный результат, и продемонстрировали, что у них не все так плохо.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2024 в 00:10
Продолжаем верить в команду. Всех барселонцев с победой!!!
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Комментарии 27
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2024 в 00:10
Продолжаем верить в команду. Всех барселонцев с победой!!!
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2
0
Перевзутий
13.03.2024 в 00:11
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2
0
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:12
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1
0
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Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:15
Як казала моя бабуся: "За однією і наймит не обідає!"
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1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.03.2024 в 00:20
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2
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Перевзутий
13.03.2024 в 00:09
Одной ногой в финале) всех кто за Барсу с победой!
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1
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:15
Для такой Барсы выйти в полуфинал будет сродни победе в ЛЧ.
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Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:17
Дивлячись, на кого потрапить І на скільки спорожніє лазарет!
 
0
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:08
Тер Штеген!
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2
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Zidane5 (Одесса)
13.03.2024 в 00:02
Ну все ! Теперь точно Реал - Барса в 1/4 будет
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0
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:21
Не каркай.
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:01
Кубарси!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2024 в 00:14
Мы тоже
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:17
Ну дык. Само собой.
 
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Spokoyno (Київ)
12.03.2024 в 23:59
Як добре починалося… А потім почались НЕРВИ! Ямал із-за них навіть картку заробив. Але добре те що добре закінчується! Барселона мало більше шансів пройти і вона їх використала! Роберто вийшов і ... дав змогу Роберту забити
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.03.2024 в 00:05
Ямал, звісно молодець. Його роль в другому голі була вирішальною, сильну передгольову передачу зробив на Рафінью. Але вкінці втомився явно. До того ж праву б ногу підтягнути треба, всі атаки під ліву переводить...
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Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:11
Це "молодіжний коник" Раптом вистрілити, а потім... Не дуже вдало зіграти. Не вистачає малоліткам стабільності. Проте справи в Барсі таки, що 16-річний ОСНОВА! Хоча можна було б більше Фелікса з Рафінія використовувати!
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.03.2024 в 00:20
Погоджуюсь. Феліксу можна більше ігрового часу давати, але Хаві видніше ніж нам. Головне, щоб результат був!
 
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Spokoyno (Київ)
13.03.2024 в 00:38
Виглядає, що Ямал у кожному матчі викладається на всю, а Фелікс хоч і більш майстерний утім пупка не рве! Тому Хаві ставить того хто буде землю рити, а на те що парубок надірватися може не звертає уваги! Приблизно так Фаті та Підрі перевантажили і вони наразі не демонструють те з чого почали!
 
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Вarcelinius
12.03.2024 в 23:59
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2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.03.2024 в 00:01
Вітаю!
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Вarcelinius
13.03.2024 в 00:02
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2024 в 00:11
 
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Перевзутий
13.03.2024 в 00:11
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.03.2024 в 23:58
Дуже видовищна гра вийшла! Барселона місцями показувала свій кращий варіант, особливо в першій половині першого тайму. Переконливі в атаці були. Молодці!Класні голи, особливо третій. Дуже холоднокровний і точний пас від С.Роберто.З перемогою, барселонці!
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4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2024 в 00:12
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1
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Перевзутий
13.03.2024 в 00:13
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