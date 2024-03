ЛЧ. Барселона - Наполи 3:1. Команда Хави выходит в четвертьфинал

1/8 финала Лиги Чемпионов. Второй матч

12.03.2024. "Олимпийский стадион" (Барселона)

Главный арбитр: Дэнни Маккели (Нидерланды)

"Барселона" - "Наполи" 3:1 (4:2)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу - Фермин (Роберто 60), Кристенсен (Ромеу 60), Гюндоган - Ямал, Левандовски, Рафинья (Жоау Феликс 81).

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи (Оливера 64) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре (Распадори 78)- Политано (Линдстрем 64), Осимген, Кварацхелия (Нгонге 90+2).

Голы: Лопес 15, Канселу 17, Левандовски 83 - Ррахмани 30

Предупреждения: Кристенсен 19, Ямал 44 - Жуан Жезус 45+2, Траоре 63, Оливера 67

Ничья в первом матче лишь подтвердила оценки, что эти команды сейчас примерно на одинаковом уровне. Конечно все сравнивали плохую форму чемпионов Испании и Италии. Это самое главное их сходство в очном противостоянии. Хотя, все же немного больше шансов на успех эксперты давали "Барселоне". Так и произошло во втором матче.

"Барселона" не видела четвертьфинала Лиги Чемпионов уже 4 года. Возможно именно поэтому Хави говорил, что поединок против "Наполи" будет самым важным для его команды в этом сезоне. Каталонцы начали игру очень активно. Что те, что те любят много владеть мячом, поэтому главная интрига на первых минутах была в том, кто же будет вести эту игру. "Барса", на правах хозяев, имела больше смелости. Активность молодого Фермина Лопеса трудно было не заметить. И именно ему удалось открыть счет на 15-й минуте - с третьей своей попытки в этой игре. Рафинья отдал в центр, а там одинокий Лопес пробил в противоход Мерету.

Но на этом сине-гранатовые не остановились. Через 2 минуты они выбежали в контратаку 3 в 2. Пространства было много, поэтому придумать тоже можно было многое. Сначала Рафинья попал в штангу, а на добивании удачно сыграл Канселу. 2:0 - на скамейке "Барсы" просто огромная радость. Еще стоит отметить какой сюрприз подготовили каталонцы лидеру "Наполи" Осимхену. Защитники "Барселоны" постоянно играли с искусственным офсайдом для нигерийца, поэтому он столько раз оказывался в положении вне игры, что и не сосчитать.

После двух голов хозяева немного успокоились. И это сыграло злую шутку. Провал в обороне на 100% использовали Политано и Ррахмани. Первый с правой стороны отдал в центр штрафной площади "Барсы" на вбегающего Ррахмани. Гюндоган и партнеры не углядели за соперником, поэтому тот легко вколотил мяч в ворота. Еще через некоторое время момент имел Ди Лоренцо. На этот раз следует благодарить тер Штегена.

