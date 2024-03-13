Димарко - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Мы ожидаем сложного поединка

Левый защитник "Интера" Федерико Димарко прокомментировал предстоящую игру в ЛЧ против мадридского "Атлетико".

"Мы ожидаем сложного поединка, как и первый матч. Мы должны использовать наш менталитет, который мы имеем с начала этого сезона. Мы должны играть так, как мы знаем, и пытаться выиграть игру.