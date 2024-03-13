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Димарко - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Мы ожидаем сложного поединка

Лига Чемпионов

Игрок прокомментировал предстоящий поединок в Лиге Чемпионов

Димарко - о матче ЛЧ против Атлетико Мадрид: Мы ожидаем сложного поединка

Фото: пресслужби ФК "Інтер"

Новина українською

Левый защитник "Интера" Федерико Димарко прокомментировал предстоящую игру в ЛЧ против мадридского "Атлетико".

"Мы ожидаем сложного поединка, как и первый матч. Мы должны использовать наш менталитет, который мы имеем с начала этого сезона. Мы должны играть так, как мы знаем, и пытаться выиграть игру.

Напомним, что матч ЛЧ "Атлетико Мадрид" - "Интер" состоится сегодня, 13 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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