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Индзаги прокомментировал вылет Интера из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико
Итальянский специалист прокомментировал обидное поражение своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги оценил вылет команды из Лиги чемпионов.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "нерадзурри" уступили "Атлетико" (1:2, 2:3 — по пенальти).
"Очевидно, что мы разочарованы всей семьей "Интера". Мы должны гордиться тем, что сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме и в дополнительное время нам следовало действовать лучше. У нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.
Мы не привыкли проигрывать. После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но они быстро сравняли счет, обрели больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были дольше удерживать лидерство", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Стоит также добавить, что после поражения от "Атлетико" прервалась серия "Интера" из 15 матчей без поражений.
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