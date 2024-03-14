  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Индзаги прокомментировал вылет Интера из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги прокомментировал вылет Интера из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико

Лига Чемпионов
Обновлено

Итальянский специалист прокомментировал обидное поражение своей команды

Индзаги прокомментировал вылет Интера из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги оценил вылет команды из Лиги чемпионов.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "нерадзурри" уступили "Атлетико" (1:2, 2:3 — по пенальти).

"Очевидно, что мы разочарованы всей семьей "Интера". Мы должны гордиться тем, что сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме и в дополнительное время нам следовало действовать лучше. У нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Мы не привыкли проигрывать. После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но они быстро сравняли счет, обрели больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были дольше удерживать лидерство", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Стоит также добавить, что после поражения от "Атлетико" прервалась серия "Интера" из 15 матчей без поражений.

По теме
yellow-arrow
Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Симеоне - о победе Атлетико над Интером в 1/8 ЛЧ: Ключевую роль сыграли наши болельщики
yellow-arrow
Фатальный промах Лаутаро. Атлетико — Интер 2:1 (по пен 3:2). Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 10:05
Команда "не дано"...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.03.2024 в 10:05
Команда "не дано"...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости