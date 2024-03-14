Индзаги прокомментировал вылет Интера из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги оценил вылет команды из Лиги чемпионов.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "нерадзурри" уступили "Атлетико" (1:2, 2:3 — по пенальти).

"Очевидно, что мы разочарованы всей семьей "Интера". Мы должны гордиться тем, что сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме и в дополнительное время нам следовало действовать лучше. У нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Мы не привыкли проигрывать. После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но они быстро сравняли счет, обрели больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были дольше удерживать лидерство", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.