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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

В список вошли два вратаря

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Sports Illustrated

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Официальная пресс-служба УЕФА сообщила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В этот список вошли голкипер "Арсенала" Давид Райя, 17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси, вратарь "Атлетико" Ян Облак и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

Напомним, Райя и Облак вышли победителями из послематчевых серий пенальти, Санчо стал автором первого гола в ворота "ПСВ" (2:0), а Кубарси был признан лучшим игроком в игре с "Наполи" (3:1).

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Ян Облак Лига Чемпионов УЕФА лучший игрок Джейдон Санчо Давид Райя Пау Кубарси
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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