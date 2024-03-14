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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В список вошли два вратаря
Sports Illustrated
Официальная пресс-служба УЕФА сообщила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В этот список вошли голкипер "Арсенала" Давид Райя, 17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси, вратарь "Атлетико" Ян Облак и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
Напомним, Райя и Облак вышли победителями из послематчевых серий пенальти, Санчо стал автором первого гола в ворота "ПСВ" (2:0), а Кубарси был признан лучшим игроком в игре с "Наполи" (3:1).
???? Penalty heroes Raya and Oblak— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2024
???? Teenage sensation Cubarsí
⚡ Electric Sancho
Who should win the award? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
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