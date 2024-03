Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальная пресс-служба УЕФА сообщила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В этот список вошли голкипер "Арсенала" Давид Райя, 17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси, вратарь "Атлетико" Ян Облак и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.

Напомним, Райя и Облак вышли победителями из послематчевых серий пенальти, Санчо стал автором первого гола в ворота "ПСВ" (2:0), а Кубарси был признан лучшим игроком в игре с "Наполи" (3:1).

???? Penalty heroes Raya and Oblak

???? Teenage sensation Cubarsí

⚡ Electric Sancho



