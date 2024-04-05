Гельзенкирхен или другие варианты? В Шахтере прокомментировали выбор стадиона для еврокубков

Еврокубковые матчи сезона 2023/24 донецкий "Шахтер" проводил в немецком Гамбурге – там состоялись три домашних матча "горняков" в группе Лиги чемпионов, а также один матч 1/16-й финала Лиги Европы (против "Марселя"). Как впоследствии говорил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин европейской прессе, клуб рассматривает для себя возможность продолжить базироваться в Германии на европейские игры.

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Речь шла о Дюссельдорфе. Однако позже в прессе появилась информация о Гельзенкирхене. Местный "Шальке", выступающий во второй Бундеслиге, предложил "Шахтеру" проводить еврокубковые матчи следующего сезона на своем стадионе "Фелтинс-Арена", которая вмещает более 62-х тысяч зрителей.

UA-Футбол обратился за комментарием по поводу этой ситуации к "Шахтеру" и получил ответ от коммерческого директора "горняков" Дмитрия Кириленко:

"Мы действительно находимся в состоянии переговоров с "Шальке" о проведении домашних матчей в еврокубках сезона 2024/25 в Гельзенкирхене. "Шальке" по нашей просьбе проводит опрос среди своих болельщиков на эту тему, чтобы лучше понимать их интерес и настроение. Мы максимально близки к договоренности с "Шальке", но при этом рассматриваем и другие варианты. Окончательно определимся в этом вопросе до конца апреля", - сказал Кириленко журналисту UA-Футбол.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" формально еще не гарантировал себе участие в еврокубках 2024/25, но очень близок к этому. Команда находится на первом месте турнирной таблицы, а также вышла в финал Кубка Украины.