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Николай Павлов: Шансы Ворсклы в финале Кубка Украины против Шахтера намного выше, чем в 2009-м

Кубок Украины

Экс-наставник Ворсклы - о вчерашнем полуфинале Кубка Украины

Николай Павлов: Шансы Ворсклы в финале Кубка Украины против Шахтера намного выше, чем в 2009-м

Фото - із 2009, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В тренерской карьере Николая Павлова было немало приятных мгновений. Одним из самых памятных из них, безусловно, является выигрыш с полтавской "Ворсклой" Кубка Украины в розыгрыше cезона-2008/09. Победив на пути к финалу одного за другим четырех соперников – кировоградскую "Звезду" (1:0), киевскую "Оболонь" (4:1), донецкий "Металлург" (1:0) и харьковский "Металлист" (2:0), в решающей игре за почетный трофей полтавчане встретились с донецким "Шахтером". В напряженном поединке, проходившем на поле "Днепр Арены" в тогда еще Днепропетровске, победила "Ворскла" - 1:0. Теперь украинских болельщиков ожидает новая кубковая дуэль давних знакомых: в 1/2 финала "Шахтер" победил одесский "Черноморец" - 4:1, а "Ворскла" взяла верх в Житомире над "Полесьем" - 1:0.

Корреспондент UA-Футбол попросил Николая Павлова поделиться впечатлениями о вчерашнем (04.04.2024) полуфинальном поединке с участием полтавской команды и оценить ее шансы в финале.

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– Я смотрел вчера трансляцию кубкового полуфинала, переживал, – начинает Николай Петрович. – В этом поединке лучше выглядела "Ворскла", так что победила заслуженно. Увидев на трибуне житомирского стадиона Володю Чеснакова, послал после матча ему sms-сообщение, в котором поздравил его с выходом в финал и попросил передать мои поздравления и Сергею Долганскому. В конце мая исполнится 15 лет с момента завоевания "Ворсклой" Кубка Украины, и теперь полтавская команда снова попала в финал. Я считаю, что нынешний "Шахтер" не сильнее того, который в 2009 году, за одиннадцать дней до встречи с нами, выиграл Кубок УЕФА. Поэтому шансы у "Ворсклы" сейчас гораздо лучше, чем тогда. Надеюсь, что Долганский и Чеснаков расскажут ребятам, как они готовились к победному кубковому финалу – и все будет хорошо.

– Не так давно полтавскую команду возглавил Сергей Долганский, защищавший ее ворота во время вашего тренерства в ней. Что скажете о его нынешней работе?

– Я переживаю за Сергея Долганского, волнуюсь. Он – молодец. Вот доказательство того, что нужно доверять своим молодым тренерам. Доверили ему команду – и он все хорошо делает. Что касается недавнего матча чемпионата, в котором "Ворскла" уступила 1:5 киевскому "Динамо", то, по моему мнению, счет не по игре. Столичная команда хоть и была лучше, но не столько мячей в тот день должно было в воротах полтавчан побывать. О том, что счет не по игре, говорили даже футболисты "Динамо".

- Финальный матч в Ровно, проведение которого запланировано на 15 мая, собираетесь посетить?

- Еще раньше, когда на Исполкоме УАФ принималось решение, что решающий матч Кубка Украины состоится в этом городе, я подумал: "До Ровно от Киева не так далеко. Если в финал попадет одна из команд, в которой я работал, то поеду, чтобы за нее поболеть". Так что если у меня будет время, то, возможно, действительно съезжу в Ровно на этот поединок.

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Комментарии
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djumba (Мелитополь)
05.04.2024 в 14:39
Той Шахтар був звісно, найсильніший за всю історію, але тоді вони явно пересвяткували виграш КУЄФА, тому на Ворсклу недоналштувалися... Зара Шахта звісно сильніша за Полтаву, але фінал, може бути всяке, як 3:0 на користь Шахти, так й 0:0 й пенальті з перемогою Ісенка...
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Комментарии 3
djumba (Мелитополь)
05.04.2024 в 14:39
Той Шахтар був звісно, найсильніший за всю історію, але тоді вони явно пересвяткували виграш КУЄФА, тому на Ворсклу недоналштувалися... Зара Шахта звісно сильніша за Полтаву, але фінал, може бути всяке, як 3:0 на користь Шахти, так й 0:0 й пенальті з перемогою Ісенка...
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наварін (Київ)
05.04.2024 в 13:42
М.П.Павлов -сильний тренер , майстер своєї справи. В пусту говорити не булю
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наварін (Київ)
05.04.2024 в 14:33
В пусту говорити не буде.
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