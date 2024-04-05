Николай Павлов: Шансы Ворсклы в финале Кубка Украины против Шахтера намного выше, чем в 2009-м

В тренерской карьере Николая Павлова было немало приятных мгновений. Одним из самых памятных из них, безусловно, является выигрыш с полтавской "Ворсклой" Кубка Украины в розыгрыше cезона-2008/09. Победив на пути к финалу одного за другим четырех соперников – кировоградскую "Звезду" (1:0), киевскую "Оболонь" (4:1), донецкий "Металлург" (1:0) и харьковский "Металлист" (2:0), в решающей игре за почетный трофей полтавчане встретились с донецким "Шахтером". В напряженном поединке, проходившем на поле "Днепр Арены" в тогда еще Днепропетровске, победила "Ворскла" - 1:0. Теперь украинских болельщиков ожидает новая кубковая дуэль давних знакомых: в 1/2 финала "Шахтер" победил одесский "Черноморец" - 4:1, а "Ворскла" взяла верх в Житомире над "Полесьем" - 1:0.

Корреспондент UA-Футбол попросил Николая Павлова поделиться впечатлениями о вчерашнем (04.04.2024) полуфинальном поединке с участием полтавской команды и оценить ее шансы в финале.

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– Я смотрел вчера трансляцию кубкового полуфинала, переживал, – начинает Николай Петрович. – В этом поединке лучше выглядела "Ворскла", так что победила заслуженно. Увидев на трибуне житомирского стадиона Володю Чеснакова, послал после матча ему sms-сообщение, в котором поздравил его с выходом в финал и попросил передать мои поздравления и Сергею Долганскому. В конце мая исполнится 15 лет с момента завоевания "Ворсклой" Кубка Украины, и теперь полтавская команда снова попала в финал. Я считаю, что нынешний "Шахтер" не сильнее того, который в 2009 году, за одиннадцать дней до встречи с нами, выиграл Кубок УЕФА. Поэтому шансы у "Ворсклы" сейчас гораздо лучше, чем тогда. Надеюсь, что Долганский и Чеснаков расскажут ребятам, как они готовились к победному кубковому финалу – и все будет хорошо.

– Не так давно полтавскую команду возглавил Сергей Долганский, защищавший ее ворота во время вашего тренерства в ней. Что скажете о его нынешней работе?

– Я переживаю за Сергея Долганского, волнуюсь. Он – молодец. Вот доказательство того, что нужно доверять своим молодым тренерам. Доверили ему команду – и он все хорошо делает. Что касается недавнего матча чемпионата, в котором "Ворскла" уступила 1:5 киевскому "Динамо", то, по моему мнению, счет не по игре. Столичная команда хоть и была лучше, но не столько мячей в тот день должно было в воротах полтавчан побывать. О том, что счет не по игре, говорили даже футболисты "Динамо".

- Финальный матч в Ровно, проведение которого запланировано на 15 мая, собираетесь посетить?

- Еще раньше, когда на Исполкоме УАФ принималось решение, что решающий матч Кубка Украины состоится в этом городе, я подумал: "До Ровно от Киева не так далеко. Если в финал попадет одна из команд, в которой я работал, то поеду, чтобы за нее поболеть". Так что если у меня будет время, то, возможно, действительно съезжу в Ровно на этот поединок.