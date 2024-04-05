Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника

В четверг, четвертого апреля, полтавская "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины 2023/24 одолела "Полесье" 1:0, выйдя в главный матч турнира. Там полтавчане пятнадцатого мая сыграют против "Шахтера", матч состоится в Ровно.

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Финалист Кубка Украины не выходит на международную арену, даже если другой участник главного матча уже гарантировал себе еврокубки через чемпионат. То есть, "Ворскле", чтобы продолжить свою еврокубковую серию, нужно обязательно побеждать "Шахтер" в финале (если принимаем за данность условие, что в УПЛ команда Долганского финиширует не выше шестого места).

Скриншот - kassiesa.net

В случае победы в финале "Ворскла" в одиннадцатый раз в своей истории и в четвертый раз подряд сыграет в еврокубках. Три предыдущих сезона этой серии заканчивались для полтавчан плачевно – поражениями и вылетом от первого же соперника (всегда это был второй квалификационный раунд Лиги конференций):

2021/22 – 2:2 и 2:3 от финского КуПСа;

2022/23 – 3:2 и 0:2 от шведского АИКа;

2023/24 – 2:1 и 1:3 от грузинской "Дилы".

Однако в сезоне 2024/25, если "Ворскла" выйдет в еврокубки через Кубок Украины, серия гарантированно прервется – полтавчане не вылетят от первого же соперника. Такой регламент. Вылететь безвозвратно могут от второго.

Ведь победитель Кубка Украины 2023/24 имеет право заявиться на третий квалификационный раунд Лиги Европы 2024/25. В случае поражения там в двухматчевом противостоянии, будет не вылет из еврокубков, а переход в турнир рангом ниже – в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. А вот там уже будет настоящая борьба на вылет: либо групповой раунд Лиги конференций, либо прощание с еврокубками.

Если гипотетически допустить выход "Ворсклы" в еврокубки через Кубок Украины, то на первом этапе (третий квалификационный раунд Лиги Европы) могут быть соперники вроде "Аякса", "Браги", "Динамо" (Загреб), "Виктории" (Плзень), "Шерифа", "Хапоэля" (Беер-Шева), "Генка".

При переходе в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций "Ворскла" сможет быть в посеве благодаря рейтингу соперника и там оппоненты могут быть проще – "Брейдаблик", "Дюделанж", "Линкольн Ред Импс", "Нефтчи", "Рига" и др.

Если "Ворскла" проиграет финал Кубка Украины, а "Шахтер" финиширует в зоне Лиги чемпионов УПЛ (топ-2), квоту победителя Кубка заберет третья команда турнирной таблицы чемпионата Украины.