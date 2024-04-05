  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника

Кубок Украины
Обновлено

Таков регламент

Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника

instagram.com/fcvp.official

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, четвертого апреля, полтавская "Ворскла" в полуфинале Кубка Украины 2023/24 одолела "Полесье" 1:0, выйдя в главный матч турнира. Там полтавчане пятнадцатого мая сыграют против "Шахтера", матч состоится в Ровно.

Читайте такжеШахтер чаще всех выходил в финал Кубка Украины

Финалист Кубка Украины не выходит на международную арену, даже если другой участник главного матча уже гарантировал себе еврокубки через чемпионат. То есть, "Ворскле", чтобы продолжить свою еврокубковую серию, нужно обязательно побеждать "Шахтер" в финале (если принимаем за данность условие, что в УПЛ команда Долганского финиширует не выше шестого места).

Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

В случае победы в финале "Ворскла" в одиннадцатый раз в своей истории и в четвертый раз подряд сыграет в еврокубках. Три предыдущих сезона этой серии заканчивались для полтавчан плачевно – поражениями и вылетом от первого же соперника (всегда это был второй квалификационный раунд Лиги конференций):

  • 2021/22 – 2:2 и 2:3 от финского КуПСа;
  • 2022/23 – 3:2 и 0:2 от шведского АИКа;
  • 2023/24 – 2:1 и 1:3 от грузинской "Дилы".

Однако в сезоне 2024/25, если "Ворскла" выйдет в еврокубки через Кубок Украины, серия гарантированно прервется – полтавчане не вылетят от первого же соперника. Такой регламент. Вылететь безвозвратно могут от второго.

Читайте такжеКубок Украины. Полесье - Ворскла 0:1. Эти волки не заслуживают финала

Ведь победитель Кубка Украины 2023/24 имеет право заявиться на третий квалификационный раунд Лиги Европы 2024/25. В случае поражения там в двухматчевом противостоянии, будет не вылет из еврокубков, а переход в турнир рангом ниже – в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. А вот там уже будет настоящая борьба на вылет: либо групповой раунд Лиги конференций, либо прощание с еврокубками.

Если гипотетически допустить выход "Ворсклы" в еврокубки через Кубок Украины, то на первом этапе (третий квалификационный раунд Лиги Европы) могут быть соперники вроде "Аякса", "Браги", "Динамо" (Загреб), "Виктории" (Плзень), "Шерифа", "Хапоэля" (Беер-Шева), "Генка".

Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника - изображение 2

При переходе в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций "Ворскла" сможет быть в посеве благодаря рейтингу соперника и там оппоненты могут быть проще – "Брейдаблик", "Дюделанж", "Линкольн Ред Импс", "Нефтчи", "Рига" и др.

Если "Ворскла" проиграет финал Кубка Украины, а "Шахтер" финиширует в зоне Лиги чемпионов УПЛ (топ-2), квоту победителя Кубка заберет третья команда турнирной таблицы чемпионата Украины.

По теме
yellow-arrow
Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
yellow-arrow
Чеснаков: Дай Бог, повторится прошлый финал Кубка против Шахтера
yellow-arrow
"Вся команда работала на результат". Долганский - о выходе Ворсклы в финал Кубка Украины
Ворскла (Полтава) Кубок Украины Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дід Сашко
05.04.2024 в 11:57
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
дід Сашко
05.04.2024 в 11:57
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости