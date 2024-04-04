Шахтер чаще всех выходил в финал Кубка Украины

Будущий финал станет для "оранжево-черных" уже 20-м по счету – это рекордный показатель. 18 раз в решающем матче появлялось киевское "Динамо". Отметим, что донецкая команда будет претендовать на этот трофей впервые за 5 лет. За последнее десятилетие "Шахтер" проведет свой пятый поединок в борьбе за кубок. Дебютный для клуба финал прошел в розыгрыше 1994/95, когда удалось одолеть “Днепр” (1:1, 7:6 по пенальти).

Что касается "Ворсклы", то для полтавчан это будет только третий финал после сезонов 2008/09 и 2019/20. По этому показателю коллектив догнал "Черноморец" и "Днепр", которые делили третью позицию в своеобразном рейтинге.