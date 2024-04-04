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Шахтер чаще всех выходил в финал Кубка Украины

Кубок Украины

"Горняки" в очередной раз будут бороться за победу в турнире

Шахтер чаще всех выходил в финал Кубка Украины

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Будущий финал станет для "оранжево-черных" уже 20-м по счету – это рекордный показатель. 18 раз в решающем матче появлялось киевское "Динамо". Отметим, что донецкая команда будет претендовать на этот трофей впервые за 5 лет. За последнее десятилетие "Шахтер" проведет свой пятый поединок в борьбе за кубок. Дебютный для клуба финал прошел в розыгрыше 1994/95, когда удалось одолеть “Днепр” (1:1, 7:6 по пенальти).

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Что касается "Ворсклы", то для полтавчан это будет только третий финал после сезонов 2008/09 и 2019/20. По этому показателю коллектив догнал "Черноморец" и "Днепр", которые делили третью позицию в своеобразном рейтинге.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Днепр
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