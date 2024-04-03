Кубок Украины. Шахтер - Черноморец 4:1. Шоу имени Судакова

Начали коллективы достаточно динамично. Сразу было видно заряженность и желание обеих команд получить путевку в финал национального кубка.

Первый момент во встрече пришел от Эгиналду. Бразилец целил в дальний угол ворот "моряков", и если бы попал, вряд ли Варакута вытащил бы этот удар. С первых минут подопечные Марино Пушича, совершенно ожидаемо, завладели мячом и зажимали своего оппонента. Несколько пристрелок, и "Шахтер" добился своего.

Судаков раскрутился вокруг нескольких соперников, ворвался в штрафную одесситов и идеально прострелил на Сикана. Форварду "горняков" не оставалось ничего другого как просто подставить ногу - 1:0.

Было ощущение, что пропущенный мяч максимально усложнит задачу для команды Романа Григорчука. Одесситам нужно будет раскрываться, из-за чего за их спинами будут возникать зоны для скоростных вингеров "Шахтера".

Однако, следует отдать должное гостям. "Черноморец" очень быстро смог установить паритет на табло. Несмотря на численное преимущество одесситы сумели довести мяч до финального адресата, ну а Штогрин не имел шанса промахнуться. Интрига жива!

Далее игра вернулась в свое первоначальное русло. Одесская команда снова подсела на свою половину, а донецкий коллектив высоко встречал в прессинге и действовал первым номером. Больше хороших шансов у "Черноморца" не было, однако одесситы держались. А вот "Шахтер" был очень близок к тому, чтобы в конце первых 45 минут снова выйти вперед. "Моряков" от пропущенного гола после удара головой в исполнении Бондаренко спасла стойка.

Все же "Шахтер" оформил свое второе взятие ворот еще в первом тайме. Не выдержали давление подопечные Григорчука. Пенальти в собственные ворота привез Салюк, сыграв в ногу Эгиналду. Центрбек все понимал и даже не спорил. В итоге 11-метровый взялся исполнять Бондаренко. Варакута угадал направление полета мяча, но не дотянулся.

Едва команды успели выйти из раздевалки, как Судаков удвоил преимущество своей команды. Чистое индивидуальное мастерство. Георгий включил режим Месси, протащил мяч через полполя на дриблинге и из-за пределов штрафной зоны бильярдно попал в дальний нижний угол ворот. Однозначно, это претендент на звание гола всей кампании. Браво!

Казалось, что это откровенно все. Да, оставалось играть еще добрых 40 минут. Однако "горняки" превосходили своего соперника по всем игровым компонентам и статистическим параметрам. Чувствовалась определенная обреченность в действиях и лицах игроков "Черноморца". Третий пропущенный мяч должен был бы взбудоражить "моряков". Терять же было уже нечего.

Хорошая возможность была у Бойчика. Ризнык ошибся на выходе, однако форвард гостей запутался в собственных ногах и выпустил мяч за лицевую линию. Подопечные Романа Григорчука таки ожили и на короткий период начали действовать активнее в атаке. В частности, одесская команда старалась включать высокий прессинг, насколько хватало сил.

Впрочем, как бы обидно это ни звучало для общей интриги противостояния, "Шахтер" был значительно ближе к своему очередному голу, чем "Черноморец" к тому, чтобы сократить отставание. Но будем откровенны - интрига была убита.

Апофеозом этого полуфинала стал еще один индивидуальный перформанс от Судакова. 10-й номер хозяев элегантно на замахе отправил за кофе двух защитников "Черноморца" и спокойно прошил Варакуту. Без сомнения, Георгий - MVP этого поединка. Дубль и ассист говорят сами за себя.

Коуч "моряков", откровенно, затянул с заменами. Первые ротации Роман Иосифович оформил аж в последние 10 минут, когда по сути, и по факту игра была закрыта... Замена из четырех игроков абсолютно ни на что не повлияла, да и учитывая количество времени, уже и не могла повлиять.

Так и закончили - 4:1. Старые добрые "горняки". Чрезвычайно уверенная победа на классе от подопечных нидерландского специалиста боснийского происхождения. Ну а команду Романа Григорчука благодарим за долгий кубковый путь, и за характер.

"Шахтер" - первый финалист Кубка Украины сезона 2023/24. В решающем поединке донецкий клуб сойдется с победителем пары "Полесье" - "Ворскла".

Полуфинал Кубка Украины сезона 2023/24

3.04.2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Черноморец" 4:1

Голы: Сикан 12, Бондаренко 44 (пенальти), Судаков 52, 79 - Штогрин 18

"Шахтер": Ризнык (в) - Азаров (Педриньо 46), Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Бондаренко - Кевин (Зубков 67), Судаков (Марлон 82), Крыськив, Эгиналду (Степаненко 67) - Сикан (Траоре 67).

Запасные: Рудько, Гочолейшвили, Педриньо, Мироши, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Черноморец": Варакута (в) - Ермаков, Гучек (Огиря 85), Салюк, Путря (к) - Васильев - Штогрин, Брагару (Шаповал 85), Авагимян, Бадибанга (Альваренга 85) - Бойчук (Иеде 85).

Запасные: Билык, Вечный, Ситников, Присяжнюк, Иеде, Огиря, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга.

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Брагару 16.

Арбитр: Копиевский Виктор