Кубок Украины. Полесье - Ворскла 0:1. Эти волки не заслуживают финала

Житомирская команда имела прекрасную возможность, чтобы реабилитироваться после катастрофической серии в весенней части УПЛ. Однако, "Полесье" этим шансом не воспользовалось. "Волки" явно не вышли из зимней спячки... 0 ударов за 90 минут в створ ворот в таком сверхважном матче - это приговор.

Коллективы стартовали достаточно живо. До экватора первого тайма матч был отождествлением абсолютно равной игры. Подопечные Шищенко и Долганского время от времени обменивались ударами и поочередно передавали эстафету владения из ног в ноги.

В целом, немного опаснее выглядели именно гости. Мощно из-за пределов штрафной площадки прикладывался Крупский. Но опытный Бойко все контролировал. Вторая половина первых 45 минут была за "Ворсклой". Полтавчане поджимали своего соперника и заставляли житомирян большими силами возвращаться на свою половину. Причем футболисты в белой форме не сваливались в хаотичные удары, а старались комбинировать на подходах к последней трети поля "волков".

В конце первого тайма игроки "Полесья" сумели отодвинуть игру от своих ворот и за одну минуту имели две абсолютно убийственные возможности! Исенко дважды ошибся на выходах после верховых подач, однако Шабанов и Будковский, откровенно, простили голкипера гостей. Удар головой от Артема пришелся мимо ворот, а Филипп выиграл борьбу на втором этаже, но попал в штангу. В целом 20-летний страж ворот полтавской команды заметно нервничал и в достаточно простых эпизодах делал невынужденные ошибки.

Под самый занавес сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Подопечные Сергея Долганского перетерпели активную десятиминутку от житомирян и оформили взятие ворот в раздевалку. Мякушко воспользовался скидкой от Степанюка и расстрелял Бойко.

Напряжение и статус поединка чувствовались в воздухе, стороны не отсиживались и в хорошем смысле рубились на поле.

Во второй половине инициативу снова перехватил житомирский коллектив. Это было вполне ожидаемо, нужно было отыгрываться. Однако ни о какой доминации и слова не шло. Гости огрызались и не сушили игру.

Второй тайм проходил значительно менее острее, игра в основном проходила в центре поля. Команды много двигались, однако не возле ворот друг друга. Сергей Шищенко пытался подпитать игру своих подопечных в атаке, однако оборона "Ворсклы" не давала сбоев. Более того, вышедший на замену Павлюк забил второй мяч полтавчан, но гол отменили из-за чистого офсайда.

А дальше, а дальше в Житомире была объявлена воздушная тревога... Этот перерыв был явно не на руку гостям, а вот хозяевам - наоборот. В итоге поединок продолжили практически через час. Команды возобновили встречу со штрафного на правом фланге в исполнении "Полесья". Прошло буквально несколько секунд, как главный арбитр встречи Максим Козыряцкий указал на точку. Хрипчук в собственной штрафной потянул за футболку Будковского. Вот вам и пример того, как подобные перерывы могут влиять на ход встречи.

11-метровый взялся исполнять сам Филипп, однако свое мастерство в отражении пенальти в очередной раз в своей карьере доказал Исенко. Счет остался 0:1! Будем откровенны, если в футболе есть справедливость, то она сработала в этом эпизоде. Житомиряне не наработали на этот гол.

Подопечные Шищенко пытались организовать финальный штурм на ворота полтавчан, но "Ворскла" отстояла свое.

Падение "волков" продолжается... А полтавский клуб в третий раз в своей истории выходит в финал Кубка Украины! Мы получили ремейк финального поединка национального кубка сезона 2008/09. Тогда "зеленые" добыли титул, обыграв последнего в истории обладателя Кубка УЕФА. Да, речь идет о донецком "Шахтере".

Полуфинал Кубка Украины сезона 2023/24

4.04.2024. Житомир, Центральный стадион

"Полесье" - "Ворскла" 0:1

Гол: Мякушко 45

"Полесье": Бойко - Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Кравец (Михайлинченко 62) - Кудриненко, Крушинский - Козак (Петряк 61), Танковский (Назаренко 46), Фортюне (Луивер 46) - Будковский.

Запасные: Кудрик, Таллес Коста, Мустафаев, Петряк, Луифер, Ндукве, Назаренко, Кравченко, Михайличенко.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

"Ворскла": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула - Сиссоко, Челядин (Павлюк 70) - Кане (Глущенко 71), Степанюк, Мякушко - Ковталюк.

Запасные: Домолега, Павлюк, Галас, Нестеренко, Толи, Глущенко, Фелипе, Корниенко, Лукас.

Главный тренер: Сергей Долганский.

Предупреждения: Пердута 59, Челядин 65, Сиссоко 73.

Арбитр: Козыряцкий Максим.