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Энрике: Не чувствуем никакого давления. Барселона выиграла пять ЛЧ, ПСЖ - ни одной
Испанский специалист высказался о противостоянии со своим бывшим клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы идём за своими целями. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат. В Лиге чемпионов давления нет. Всё совсем наоборот. "Барселона" выиграла пять Лиг Чемпионов, мы не выиграли ни одной. Они не могут быть более воодушевлены, чем мы. Это невозможно. А для нас никакого давления, конечно же, нет. Только сплошные амбиции", - цитирует Энрике официальный сайт парижан.
Поединок между "ПСЖ" и "Барселоной" состоится завтра, 10 апреля.
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