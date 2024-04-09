Энрике: Не чувствуем никакого давления. Барселона выиграла пять ЛЧ, ПСЖ - ни одной

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы идём за своими целями. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат. В Лиге чемпионов давления нет. Всё совсем наоборот. "Барселона" выиграла пять Лиг Чемпионов, мы не выиграли ни одной. Они не могут быть более воодушевлены, чем мы. Это невозможно. А для нас никакого давления, конечно же, нет. Только сплошные амбиции", - цитирует Энрике официальный сайт парижан.