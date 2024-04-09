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Энрике: Не чувствуем никакого давления. Барселона выиграла пять ЛЧ, ПСЖ - ни одной

Лига Чемпионов

Испанский специалист высказался о противостоянии со своим бывшим клубом

Энрике: Не чувствуем никакого давления. Барселона выиграла пять ЛЧ, ПСЖ - ни одной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился своими мыслями о предстоящем матче с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы идём за своими целями. Мы хотели выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат. В Лиге чемпионов давления нет. Всё совсем наоборот. "Барселона" выиграла пять Лиг Чемпионов, мы не выиграли ни одной. Они не могут быть более воодушевлены, чем мы. Это невозможно. А для нас никакого давления, конечно же, нет. Только сплошные амбиции", - цитирует Энрике официальный сайт парижан.

Поединок между "ПСЖ" и "Барселоной" состоится завтра, 10 апреля.

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Лига чемпионов Барселона Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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