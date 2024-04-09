Лига Чемпионов
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Лунин выйдет в старте Реала на матч 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Сити
Андрей на месте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 апреля состоятся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" примет "Манчестер Сити".
Украиснкий голкипер мадридцев Андрей Лунин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 9, 2024
???? @ManCity#UCL pic.twitter.com/3lgrUOjar7
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