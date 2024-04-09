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Лунин выйдет в старте Реала на матч 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Андрей на месте

Лунин выйдет в старте Реала на матч 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською
Сегодня, 9 апреля состоятся первый матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" примет "Манчестер Сити".

Украиснкий голкипер мадридцев Андрей Лунин ожидаемо выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что матч начнется в 22:00, и UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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