Арсенал более 10 лет не может победить в первом двухматчевом противостоянии плей-офф Лиги чемпионов

Вчерашний поединок на "Эмирейтс" закончился результативной ничьей между канонирами и мюнхенцами - 2:2. От поражения хозяев спас Леандро Троссар, который вышел на замену во втором тайме. Впрочем, у "Арсенала" наметилась неприятная тенденция.

По данным Opta Analyst, канониры остаются без победы в первом поединке в каждом двухматчевом противостоянии в плей-офф Лиги чемпионов с 2011 года. Тогда "Арсенал" в первой игре 1/8 финала победил "Барселону" - 2:1. После этого, статистика канониров в первых встречах игр на выбывание самого престижного еврокубка остается неутешительной: одна ничья и семь поражений.

Добавим, что следующий матч между "Арсеналом" и "Баварией" состоится 17 апреля на "Альянц Арене" в 22:00 по киевскому времени.