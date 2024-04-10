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Данилу Перейра перед матчем с Барселоной: мы постараемся одержать победу
Парижский клуб настроен на положительный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на "Парк де Пренс" состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Барселоной". Команды стали чаще пересекаться между собой в самом престижном еврокубке, а последний раз встречались в 2021 году, где в двухматчевом противостоянии были сильнее французы. Накануне сегодняшней игры полузащитник "ПСЖ" Данилу Перейра заявил, что слабых соперников на этой стадии соревнований нет.
"Наш тренер посылает нам спокойные сигналы. Это важно для таких игр, когда можно думать только о матче. Когда вы попадаете в четвертьфинал Лиги чемпионов, ни одна команда не является фаворитом. Это особая игра, потому что мы две команды мирового класса. Мы постараемся одержать победу и порадовать наших болельщиков и всех здесь, в Париже", - заявил Перейру.
Добавим, что победитель этой пары встретится с победителем пары "Атлетико"-"Боруссия", которые также будут играть сегодня.
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