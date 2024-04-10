Фоден о ничьей с Реалом: для болельщиков это, наверное, один из лучших матчей, которые они могли видеть

Матч на "Сантьяго Бернабеу" выдался достаточно зрелищным на забитые мячи - 3:3. Одним из авторов гола стал игрок "Манчестер Сити" Фил Фоден, которого заменили в конце встречи из-за небольшого повреждения.

"Это то, что я всегда практикую на тренировках, когда ты получаешь мяч на краю поля, и иногда он не заходит в ворота. Сегодня я просто благодарен, что увидел, как мяч попал в верхний угол. Для болельщиков это, наверное, один из лучших матчей, которые они могли видеть. Две великолепные команды с, пожалуй, лучшими нападающими в мире сошлись лицом к лицу. Это то, что хотят видеть болельщики - много голов. У меня немного болит поврежденная нога, но сейчас есть немного времени, чтобы восстановиться и надеюсь, я смогу это сделать", - заявил Фоден в интервью телеканалу TNT Sports.

Напомним, что следующий матч "Манчестер Сити" сыграет в субботу против "Лутона" в рамках Премьер-лиги.