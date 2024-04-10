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Фоден о ничьей с Реалом: для болельщиков это, наверное, один из лучших матчей, которые они могли видеть
Игрок Сити также отметился красивым голом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч на "Сантьяго Бернабеу" выдался достаточно зрелищным на забитые мячи - 3:3. Одним из авторов гола стал игрок "Манчестер Сити" Фил Фоден, которого заменили в конце встречи из-за небольшого повреждения.
"Это то, что я всегда практикую на тренировках, когда ты получаешь мяч на краю поля, и иногда он не заходит в ворота. Сегодня я просто благодарен, что увидел, как мяч попал в верхний угол. Для болельщиков это, наверное, один из лучших матчей, которые они могли видеть. Две великолепные команды с, пожалуй, лучшими нападающими в мире сошлись лицом к лицу. Это то, что хотят видеть болельщики - много голов. У меня немного болит поврежденная нога, но сейчас есть немного времени, чтобы восстановиться и надеюсь, я смогу это сделать", - заявил Фоден в интервью телеканалу TNT Sports.
Напомним, что следующий матч "Манчестер Сити" сыграет в субботу против "Лутона" в рамках Премьер-лиги.
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