Вальверде: Эта ничья с Ман Сити ощущается как поражение

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал ничейный исход (3:3) домашнего матча с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Думаю, гол, которым мы сравняли счет, поднимет нам настроение перед ответным матчем. Мы надеялись на победу. Эта ничья, так же, как в прошлом году, больше ощущается как поражение.

Важно то, как мы отреагировали на их гол. Нам удалось забить два мяча всего за несколько минут, и это придало нам много мотивации продолжать борьбу. Но затем мы немного подсели и перестали прессинговать из-за усталости, и в итоге они забили гол", - сказал он в интервью Movistar+.