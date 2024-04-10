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ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике

Лига Чемпионов
Обновлено

Лига Чемпионов продолжает захватывать!

ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1/4 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

10.04.2024. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"ПСЖ" - "Барселона" 2:3

"ПСЖ": Доннарумма - Мендеш, Беральдо, Эрнандес, Маркиньюш (к) - Руис (Рамос 86), Витинья, Ли (Заир-Эмери 61) - Мбаппе, Асенсио (Барколя 46), Дембеле.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде - де Йонг (Кристенсен 75), Гюндоган (Лопес 85), Роберто (к) (Педри 61) - Рафинья (Торрес 75), Левандовский, Ямал (Жоау Феликс 61).

Голы: Дембеле 48, Витинья 51 - Рафинья 37, 62, Кристенсен 77

Предупреждения: Витинья 65, Беральдо 89 - Роберто 34, Кубарси 82, Кристенсен 88, Лопес 89

После футбольного наслаждения от лучших клубов планеты во вторник, многие не надеялись на продолжение праздника в среду. Но почему же вы так не верите в Лигу Чемпионов? Противостояние "ПСЖ" и "Барселоны" привлекает не только топ-вывеской, но и тем фактом, что обе команды играют в атакующий футбол. Словом, то, что нужно болельщику.

Хави понимал, что открываться против одних из лучших атакующих игроков в мире, да еще и у них дома - дело рискованное и ненужное. "Барселона" выбрала в качестве плана на игру компактно защищаться и вовремя пользоваться разрывами парижан, выбегая в контратаки. "ПСЖ" в своем стиле сразу начал давить на оборону соперника. Первые минуты французы атаки строили через правый фланг, на котором играл Канселу. Вероятно знали, что тот любит высоко подниматься, и надеялись этим воспользоваться. Но этого не произошло. Первый серьезный момент в игре возник от "Барселоны". Левандовски выиграл борьбу у Доннаруммы, сумев замкнуть головой передачу с фланга. Еще бы немного и мяч закатился бы в ворота, но на линии подстраховал Мендеш. Еще стоит вспомнить дальний удар Рафиньи, где голкипер уже не ошибся.

Добился своего Рафинья на 37-й минуте. Контратака блаугранас привела к моменту, в котором бразилец пробил по воротам из великолепной позиции. Перед этим Доннарумма вновь проиграл борьбу Левандовскому. Поляк не дал ему перехватить кожаного. Вот такой был первый тайм. Вроде "ПСЖ" и атаковал, вроде что-то и пытался создавать, но организационная игра в обороне от "Барселоны" заслуживала аплодисментов.

После перерыва Энрике сделал несколько перестановок. Снял Асенсио, запустив вместо него Барколю, а также отправил Маркиньоса в центр защиты (он начинал на правом фланге). Вместо этого на бровку отправили Эрнандеса.

Второй тайм начался для "Барселоны" шоком. Сначала бывший игрок Дембеле уже на 48-й минуте сравнял счет. Француз убрал в штрафной площадке де Йонга, а затем вколотил изо всех сил в сетку. среагировать было почти невозможно. Но на этом сюрпризы не закончились. Через 3 минуты после гола забил и Витинья. Руис отдал разрезной пас в площадку, выведя партнера на ударную позицию. Оставалось только пробить мимо тер Штегена. Тотальное давление на "Барселону" продолжил Барколя. Немец отразил хороший удар соперника с близкого расстояния, однако перекладина, которую задел мяч заставила волноваться всех.

А дальше - словно в сказке. Каталонцам удался яркий камбэк. Думаем, большинство, после быстрых голов "ПСЖ" считало, что "Барселона" не сможет оправиться. Произошло совсем не так. Начал все это действо (а точнее продолжил) все тот же Рафинья. Его завершение передачи Педри из глубины - это что-то на уровне магии. И передача, и гол - непревзойденные. Кстати, Педри помог команде спустя секунды после выхода на поле. Он и де Йонг до последнего ждали разрешение от врачей на участие в этой игре. И дождались. Какие же важные это игроки для "Барселоны" можно было увидеть в сегодняшней игре.

Позже "ПСЖ" огрызнулся ударом Дембеле в стойку. Этот гол мог изменить все. Но не сложилось. А не забиваешь ты - забивают тебе. Как бы банально это ни звучало. На 75-й минуте Кристенсен переигрывает защитников и головой переправляет мяч в сетку. Он только недавно вышел на замену. Опять Хави не прогадал.

"Барселона" своего больше не отдала. Великолепная игра в обороне до конца матча не позволила французам ничего. Мбаппе был возвращен - звездному нападающему давно не было так тяжело. Первый матч четвертьфинала за испанским клубом. Удастся ли им удержать преимущество дома - покажет время.

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Комментарии
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denis_m
11.04.2024 в 00:30
Класний матч.Переможець цієї пари зіграє в фіналі з переможцем пари МС Реал.Вітаю фанатів Барси з перемогою.
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Комментарии 34
denis_m
11.04.2024 в 00:30
Класний матч.Переможець цієї пари зіграє в фіналі з переможцем пари МС Реал.Вітаю фанатів Барси з перемогою.
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1
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:26
І в загалі представники Ла Лігі показали непоганий результат Дві перемоги та нічия з фаворитом змагань показує, полуострів'яни не дуже поступаються острів'янам Чи то десятиденний відпочинок допоміг
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:35
А Барса выглядела посвежее хранцузов, это да.
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sasha popov (Новомосковськ)
11.04.2024 в 00:16
Красавцы,,Дембеле - мальчиш-плохиш, про Мбапе "это Мбапе какой надо Мбапе" ("успехов" в Реале)
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metall5291 (Kharkiv)
11.04.2024 в 00:08
Не обрадован, но и не огорчен. Лига фермеров во всей своей "красе". Что касается барсуков, похоже после заявления Хави об уходе они обрадовались и поймали кураж. Действительно неплохо заиграли и в Ла-Лиге, и в ЛЧ. Представляю, как он им надоел.
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:07
Цікаво, а хто сейв тер Штегена хоч один бачив... Бо йому нарахували більше ніж Доннаруммі... Ну там два Джанлуїджі дійсно потягну, а Марку все більше до рук "пасували"
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2024 в 00:03
Перемога!!! Молодці!!!Хороша гра Барселони!Хаві переграв явно Енріке.Те як вдало ввійшли гравці відразу після замін захоплює!Мішку з грошима вкотре показали на його місце в футболі. Мбаппе вистачило розуму прийняти рішення покинути клуб, хоча сьогодні він нічого й не показав толком.Ямал теж слабо зіграв. Мабуть постійно тримав в голові, що він бере участь у високому левелі, тому перехвилювався.Добре, що Де Йонг і Педрі вернулись!До пів фіналу рукою подати!З перемогою, барселонці!
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1
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:06
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0
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:08
Я на всяк випадок до гри "пайку прийняв" На всяк випадок, щоб не плеснути у монітор
 
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:11
Завидую тебе Виталий. А я отпраздновал дозой Вис-нола.
 
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:19
Так в мене теж лікувальний "Кагор" Чисто еритроцити в крові підняти.
 
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metall5291 (Kharkiv)
11.04.2024 в 00:11
Цк навіть добре, що Мбаппе нічого не показав. Піде у Реал на мінімалку. Хоч на біса він там потрібний (моя думка).
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:15
Та це в Барселоні потрібно парочкою свіжих оборонців пильнувати... Не зрозуміло, чи притомився, чи ренігату ніхто з партнерів особливо ставити рекорди не бажає. Може вже набрид своїм Я Я Я
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2024 в 00:03
Aй да молодцы казаки каталонские!!! Всех барселонцев с победой!!!
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:07
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:00
Омрачает одно, Кристенсен пропустит ответку. Но думаю мы и без него справимся. Всё будет
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Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 23:58
Спочатку було трошки неприємно… Господарі, як і заведено, намагались давити Проте перші порятунки зробив Донарумма спочатку не давши Рафінії двічі відзначитися та захисник ПСЖ вибивший кругленького з лінії власних воріт Утім Рафінії все-ж-таки забив. І парижани трошечки поплили… Та на жаль Конселу пожлобнічав і вихід три-в-три перетворив на НУЛЬ небезпеки! А потім почався другий тайм… Арауха не туди відбив, Кубасі трошки не добіг. Добре, ще Рафінія повторив свій трюк. І Крістьянсон поставив крапку. Переміг СИЛЬНІШІЙ принаймні у цьому матчі! Проте лише крупна поразка робила другій матч формальністю, все вирішиться в Барселоні!
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1
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Вarcelinius
10.04.2024 в 23:58
Я не зря сегодня свой боевой аватар нацепил.
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2
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hrdhrd (Україна)
10.04.2024 в 23:58
Ну бабло не играет в футбол, что еще сказать. Все по делу, по игре. Поздравления закадычным, есть хорошие шансы на финал, учитывая, как Симеоне всегда сливает Барселоне.
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3
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:31
Эка куда хватил... финал. Вот только не надо нам тут каркать.
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Вarcelinius
10.04.2024 в 23:57
С победой Барселона!
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2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2024 в 00:07
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2
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:08
 
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hrdhrd (Україна)
10.04.2024 в 23:56
Опять весна Опять престиж Опять в ЛЧ Е*ут Париж
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.04.2024 в 00:02
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2024 в 00:07
Та в тебе талант поета!
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metall5291 (Kharkiv)
11.04.2024 в 00:14
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Вarcelinius
10.04.2024 в 23:55
Ну, и шо я вам в анонсе говорил? Слушайте дядю, детки.
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Spokoyno (Київ)
10.04.2024 в 23:59
Особливо Рафінію "розхвалював"
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Вarcelinius
11.04.2024 в 00:04
Когда Рафинья не отдал пас на Левандовски, а запердолил мяч на Ямала, я готов был его разорвать.
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2024 в 00:06
Я теж. Затормозив явно тоді! Могли в першому таймі матч закривати.Але загалом Рафінья молодець!
 
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:10
Ну так два забив, ще двічі Джанлуїджік Д... потягнув, а ви все блох шукаєте
 
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lucky_guy
10.04.2024 в 23:54
Браво хлопці. 101% самовіддачі, відригали.
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Spokoyno (Київ)
11.04.2024 в 00:00
+7 км дали взнаки
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