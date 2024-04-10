ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике

1/4 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

10.04.2024. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"ПСЖ" - "Барселона" 2:3

"ПСЖ": Доннарумма - Мендеш, Беральдо, Эрнандес, Маркиньюш (к) - Руис (Рамос 86), Витинья, Ли (Заир-Эмери 61) - Мбаппе, Асенсио (Барколя 46), Дембеле.

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде - де Йонг (Кристенсен 75), Гюндоган (Лопес 85), Роберто (к) (Педри 61) - Рафинья (Торрес 75), Левандовский, Ямал (Жоау Феликс 61).

Голы: Дембеле 48, Витинья 51 - Рафинья 37, 62, Кристенсен 77

Предупреждения: Витинья 65, Беральдо 89 - Роберто 34, Кубарси 82, Кристенсен 88, Лопес 89

После футбольного наслаждения от лучших клубов планеты во вторник, многие не надеялись на продолжение праздника в среду. Но почему же вы так не верите в Лигу Чемпионов? Противостояние "ПСЖ" и "Барселоны" привлекает не только топ-вывеской, но и тем фактом, что обе команды играют в атакующий футбол. Словом, то, что нужно болельщику.

Хави понимал, что открываться против одних из лучших атакующих игроков в мире, да еще и у них дома - дело рискованное и ненужное. "Барселона" выбрала в качестве плана на игру компактно защищаться и вовремя пользоваться разрывами парижан, выбегая в контратаки. "ПСЖ" в своем стиле сразу начал давить на оборону соперника. Первые минуты французы атаки строили через правый фланг, на котором играл Канселу. Вероятно знали, что тот любит высоко подниматься, и надеялись этим воспользоваться. Но этого не произошло. Первый серьезный момент в игре возник от "Барселоны". Левандовски выиграл борьбу у Доннаруммы, сумев замкнуть головой передачу с фланга. Еще бы немного и мяч закатился бы в ворота, но на линии подстраховал Мендеш. Еще стоит вспомнить дальний удар Рафиньи, где голкипер уже не ошибся.

Добился своего Рафинья на 37-й минуте. Контратака блаугранас привела к моменту, в котором бразилец пробил по воротам из великолепной позиции. Перед этим Доннарумма вновь проиграл борьбу Левандовскому. Поляк не дал ему перехватить кожаного. Вот такой был первый тайм. Вроде "ПСЖ" и атаковал, вроде что-то и пытался создавать, но организационная игра в обороне от "Барселоны" заслуживала аплодисментов.

Samba football lives on! ???????? pic.twitter.com/XGRkuK2jT6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2024

После перерыва Энрике сделал несколько перестановок. Снял Асенсио, запустив вместо него Барколю, а также отправил Маркиньоса в центр защиты (он начинал на правом фланге). Вместо этого на бровку отправили Эрнандеса.

Второй тайм начался для "Барселоны" шоком. Сначала бывший игрок Дембеле уже на 48-й минуте сравнял счет. Француз убрал в штрафной площадке де Йонга, а затем вколотил изо всех сил в сетку. среагировать было почти невозможно. Но на этом сюрпризы не закончились. Через 3 минуты после гола забил и Витинья. Руис отдал разрезной пас в площадку, выведя партнера на ударную позицию. Оставалось только пробить мимо тер Штегена. Тотальное давление на "Барселону" продолжил Барколя. Немец отразил хороший удар соперника с близкого расстояния, однако перекладина, которую задел мяч заставила волноваться всех.

А дальше - словно в сказке. Каталонцам удался яркий камбэк. Думаем, большинство, после быстрых голов "ПСЖ" считало, что "Барселона" не сможет оправиться. Произошло совсем не так. Начал все это действо (а точнее продолжил) все тот же Рафинья. Его завершение передачи Педри из глубины - это что-то на уровне магии. И передача, и гол - непревзойденные. Кстати, Педри помог команде спустя секунды после выхода на поле. Он и де Йонг до последнего ждали разрешение от врачей на участие в этой игре. И дождались. Какие же важные это игроки для "Барселоны" можно было увидеть в сегодняшней игре.

Позже "ПСЖ" огрызнулся ударом Дембеле в стойку. Этот гол мог изменить все. Но не сложилось. А не забиваешь ты - забивают тебе. Как бы банально это ни звучало. На 75-й минуте Кристенсен переигрывает защитников и головой переправляет мяч в сетку. Он только недавно вышел на замену. Опять Хави не прогадал.

"Барселона" своего больше не отдала. Великолепная игра в обороне до конца матча не позволила французам ничего. Мбаппе был возвращен - звездному нападающему давно не было так тяжело. Первый матч четвертьфинала за испанским клубом. Удастся ли им удержать преимущество дома - покажет время.