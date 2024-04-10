ЛЧ. Атлетико – Боруссия Д 2:1. Без сюрпризов

Лига чемпионов

1/4 финала, первый матч

"Метрополитано" (Мадрид)

Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)

После финального свистка в Twitter "Боруссии" было написано, что "шмели" практически избежали этого поражения. Действительно, в конце гости вполне могли отыграться. Однако на старте встречи все было очень плохо.

В особенности это касается защитной линии. Сегодня Матс Хуммельс проводил свой 500 матч в составе "Боруссии". Партнеры по обороне презентовали ему "прекрасный" подарок уже в самом начале поединка.

В общем "матрасники" более интересно стартовали. Практически сразу же они побежали в контратаку, но Мората затянул с ударом. А на четвертой минуте то же сделал Кобель. Голкипер гостей долго думал, куда отдать мяч и сделал это на Маатсена, который обрезался под прессингом. "Матрасники" сразу же реализовали момент – Де Пауль пробил в правый угол ворот. Первый гол в текущей ЛЧ для аргентинца.

Впоследствии Витсель мог забить пяткой в ворота своей бывшей команды – выручил Кобель. А на 32-й минуте и голкипер гостям уже не помог. Детскую ошибку в обороне допустили "шмели", в том числе и юбиляр Хуммельс не договорился с партнером. Дальше все как в тумане: разрывы в обороне гостей, передача Гризманна на Лино и реализуемый момент бразильцем. 2:0. И вполне заслуженно.

К концу тайма гости уже и сами что-то создали у чужих ворот. Маатсен классно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной – Облак потянул. В компенсированное время словак в игру уже не вступал. На этот раз Санчо не попал в створ после хорошей и резкой комбинации с тем же Маатсеном и Фуллькругом.

После перерыва долго расшатывались команды. А вот под конец матча начались качели. На 75-й минуте счет мог стать разгромным. Лино буквально расстреливал ворота "Боруссии" – Кобель невероятным образом потащил. А вот дальше дело в руки – снова в конце тайма – взяли гости.

На 81-й минуте подопечные Терзича один гол отквитали. В вертикальной атаке мяч быстро от Хуммельса транзитом через Забитцера и Брандта дошел до Алле, который реализовал свой момент ударом в левый угол. Первый гол нападающего после возвращения из лазарета.

Более того! На 87-й минуте после удара Байно-Гиттенса и рикошета от Аспиликуэты мяч полетел в перекладину, а в компенсированное время выстрел головой от Брандта попал в крестовину. Twitter “Боруссии” был прав – не хватило нескольких сантиметров.

Конец матча, а также небольшая разница в счете, оставляет "Боруссии" очень хорошие шансы на полуфинал. Главное для команды Терзича весь матч на “Вестфаленштадионе” в Дортмунде играть так, как на завершении обоих таймов сегодня. А вот у команды Симеоне, напротив, задача – этого не допустить.

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1

Голы: Де Пауль 4, Лино 32 – Алле 81

"Атлетико": Облак – Витсель (Савич 90), Хименес, Аспиликуэта – Молина (Ньигес 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа 80), Лино (Рикельме 90) – Мората (Барриос 64), Гризманн

"Боруссия Д": Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер (Ройс 84), Джан (Озкан 84) – Санчо, Нмеча (Брандт 46), Адееми (Байно-Гиттенс 73), Фуллькруг (Алле 60)

Предупреждения: Лино 27, Льоренте 28, Хименес 75 – Джан 24, Матсен 53