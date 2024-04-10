Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Атлетико – Боруссия Д 2:1. Без сюрпризов
"Матрасники" спокойно побеждали по ходу поединка, но в конце поплыли под давлением соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
1/4 финала, первый матч
"Метрополитано" (Мадрид)
Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)
После финального свистка в Twitter "Боруссии" было написано, что "шмели" практически избежали этого поражения. Действительно, в конце гости вполне могли отыграться. Однако на старте встречи все было очень плохо.
В особенности это касается защитной линии. Сегодня Матс Хуммельс проводил свой 500 матч в составе "Боруссии". Партнеры по обороне презентовали ему "прекрасный" подарок уже в самом начале поединка.
В общем "матрасники" более интересно стартовали. Практически сразу же они побежали в контратаку, но Мората затянул с ударом. А на четвертой минуте то же сделал Кобель. Голкипер гостей долго думал, куда отдать мяч и сделал это на Маатсена, который обрезался под прессингом. "Матрасники" сразу же реализовали момент – Де Пауль пробил в правый угол ворот. Первый гол в текущей ЛЧ для аргентинца.
Впоследствии Витсель мог забить пяткой в ворота своей бывшей команды – выручил Кобель. А на 32-й минуте и голкипер гостям уже не помог. Детскую ошибку в обороне допустили "шмели", в том числе и юбиляр Хуммельс не договорился с партнером. Дальше все как в тумане: разрывы в обороне гостей, передача Гризманна на Лино и реализуемый момент бразильцем. 2:0. И вполне заслуженно.
????#UCL pic.twitter.com/lXKUU8Zj1I— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
К концу тайма гости уже и сами что-то создали у чужих ворот. Маатсен классно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной – Облак потянул. В компенсированное время словак в игру уже не вступал. На этот раз Санчо не попал в створ после хорошей и резкой комбинации с тем же Маатсеном и Фуллькругом.
После перерыва долго расшатывались команды. А вот под конец матча начались качели. На 75-й минуте счет мог стать разгромным. Лино буквально расстреливал ворота "Боруссии" – Кобель невероятным образом потащил. А вот дальше дело в руки – снова в конце тайма – взяли гости.
На 81-й минуте подопечные Терзича один гол отквитали. В вертикальной атаке мяч быстро от Хуммельса транзитом через Забитцера и Брандта дошел до Алле, который реализовал свой момент ударом в левый угол. Первый гол нападающего после возвращения из лазарета.
Back in the game ????#UCL pic.twitter.com/FbRR3yGk94— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Более того! На 87-й минуте после удара Байно-Гиттенса и рикошета от Аспиликуэты мяч полетел в перекладину, а в компенсированное время выстрел головой от Брандта попал в крестовину. Twitter “Боруссии” был прав – не хватило нескольких сантиметров.
Конец матча, а также небольшая разница в счете, оставляет "Боруссии" очень хорошие шансы на полуфинал. Главное для команды Терзича весь матч на “Вестфаленштадионе” в Дортмунде играть так, как на завершении обоих таймов сегодня. А вот у команды Симеоне, напротив, задача – этого не допустить.
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1
Голы: Де Пауль 4, Лино 32 – Алле 81
"Атлетико": Облак – Витсель (Савич 90), Хименес, Аспиликуэта – Молина (Ньигес 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа 80), Лино (Рикельме 90) – Мората (Барриос 64), Гризманн
"Боруссия Д": Кобель – Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер (Ройс 84), Джан (Озкан 84) – Санчо, Нмеча (Брандт 46), Адееми (Байно-Гиттенс 73), Фуллькруг (Алле 60)
Предупреждения: Лино 27, Льоренте 28, Хименес 75 – Джан 24, Матсен 53
Популярное сейчас
- ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Атлетико - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Официально. Стали известны причины отсутствия Ярмоленко на тренировке Динамо
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО