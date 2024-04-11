В Лиге чемпионов повторился рекорд результативности в первых матчах 1/4 финала

В четырёх стартовых поединках 1/4 Лиги чемпионов сезона 2023/24 команды суммарно забили 18 мячей. Этот результат стал повторением рекорда этой стадии турнира, установленного в 2011 году.

Напомним, 9 апреля вничью сыграли мадридский "Реал" с "Манчестер Сити" (3:3) и "Арсенал" с "Баварией" (2:2). На следующий день "Барселона" одержала волевую победу над "ПСЖ" (3:2), а "Атлетико" в Мадриде обыграл дортмундскую "Боруссию" - 2:1.

Ответные четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут на следующей неделе 16 и 17 апреля.