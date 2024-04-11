Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лиге чемпионов повторился рекорд результативности в первых матчах 1/4 финала
Последний раз такие цифры были 13 лет назад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четырёх стартовых поединках 1/4 Лиги чемпионов сезона 2023/24 команды суммарно забили 18 мячей. Этот результат стал повторением рекорда этой стадии турнира, установленного в 2011 году.
Напомним, 9 апреля вничью сыграли мадридский "Реал" с "Манчестер Сити" (3:3) и "Арсенал" с "Баварией" (2:2). На следующий день "Барселона" одержала волевую победу над "ПСЖ" (3:2), а "Атлетико" в Мадриде обыграл дортмундскую "Боруссию" - 2:1.
Ответные четвертьфинальные матчи ЛЧ пройдут на следующей неделе 16 и 17 апреля.
18 - Sono stati segnati ben 18 gol nell'andata dei quarti di finale di questa Champions League, record al pari del 2010/11, considerando le gare d'andata in un’edizione del torneo. Spettacolo.#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/ag2FPhDy5T— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 10, 2024
Популярное сейчас
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
- ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике
- ПСЖ - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО