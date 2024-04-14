Боруссия (Дортмунд) - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов приближается к финишной прямой. Во вторник, шестнадцатого апреля, определятся первые два полуфиналиста турнира.

Одним из них станет "Боруссия" или "Атлетико". Команды сыграют ответный матч противостояния в Дортмунде. Первый поединок между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1. На поле "Боруссии" "матрасники" будут защищать свое преимущество.

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Матч запланирован на вторник, шестнадцатого апреля, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов будет доступна в Украине на видеоплатформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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