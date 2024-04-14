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Боруссия (Дортмунд) - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов приближается к финишной прямой. Во вторник, шестнадцатого апреля, определятся первые два полуфиналиста турнира.
Одним из них станет "Боруссия" или "Атлетико". Команды сыграют ответный матч противостояния в Дортмунде. Первый поединок между командами завершился победой испанской команды со счетом 2:1. На поле "Боруссии" "матрасники" будут защищать свое преимущество.
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Матч запланирован на вторник, шестнадцатого апреля, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов будет доступна в Украине на видеоплатформе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий с помощью текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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