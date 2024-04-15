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Хави об ответном матче с ПСЖ: Монтжуик должен быть похожим на магическую ночь на Камп Ноу
Тренер каталонцев настроен только на победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже завтра узнаем двух полуфиналистов Лиги чемпионов. В Испании "Барселона" и "ПСЖ" определят между собой сильнейшего в четвертьфинальном противостоянии. Накануне игры тренер каталонцев Хави заявил, что надеется на большую поддержку собственных болельщиков.
"Для нас как для клуба это прекрасная возможность. Мы играем дома, это фактор в нашу пользу, "Монтжуик" должен быть похожим на магическую ночь на "Камп Ноу". Луис Энрике не будет долго раздумывать, я ожидаю игру, как в первом матче. Я вижу, что силы равны. Мы взволнованы. Это одна из лучших команд и тренеров в мире. Пройти в полуфинал было бы успехом", - заявил Хави во время пресс-конференции.
Напомним, что в последний раз "Барселона" в последний раз выходила в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2018/19. Тогда каталонцы в 1/2 финала турнира уступили будущему победителю "Ливерпулю" (4:3).
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