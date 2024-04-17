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Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Противостояние одних из лучших тренеров мирового футбола

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эта вывеска потенциально может звучать столь же громко, как и вывеска "Манчестер Сити" против мадридского "Реала". Наставники этих команд имеют собственные имена-бренды и наблюдать за их противостояниями всегда чрезвычайно интересно.

В первой серии в Испании мы увидели настоящий спектакль, который завершился вничью 3:3. Каким получится второй акт?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

17 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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