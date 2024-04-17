Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Пеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эта вывеска потенциально может звучать столь же громко, как и вывеска "Манчестер Сити" против мадридского "Реала". Наставники этих команд имеют собственные имена-бренды и наблюдать за их противостояниями всегда чрезвычайно интересно.

В первой серии в Испании мы увидели настоящий спектакль, который завершился вничью 3:3. Каким получится второй акт?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 апреля.

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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

17 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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