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Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Противостояние одних из лучших тренеров мирового футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола против Карло Анчелотти. Эта вывеска потенциально может звучать столь же громко, как и вывеска "Манчестер Сити" против мадридского "Реала". Наставники этих команд имеют собственные имена-бренды и наблюдать за их противостояниями всегда чрезвычайно интересно.
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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 апреля.
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Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
17 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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