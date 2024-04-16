Силва о разгромной победе над Реалом в прошлом году: в футболе одна и та же игра никогда не повторяется дважды

Бернарду Силва был одним из авторов голов в первом матчей между "Манчестером Сити" и "Реалом". Для португальца это уже будет восьмая встреча с мадридцами в рамках Лиги чемпионов. Перед завтрашней игрой Силва заявил, что повторить прошлогоднее достижение на этом турнире будет очень трудно, как и прошлую победу над "Реалом".

"Честно говоря, я не смотрел тот матч еще раз. У меня есть лишь ощущение того, что мы делали на поле. В футболе одна и та же игра никогда не повторяется дважды, и они, наверное, захотят взять реванш за тот матч. Нам нравится быть в таком положении, когда мы можем бороться за все титулы. Это большой вызов для нас", - говорит Бернарду Силва.

Игрока "Манчестер Сити" также спросили не считает ли стадион "Этихад" очень тяжелым для соперников:

"У нас было такое ощущение, что мы очень сильны дома, с нашими фанатами. То, что произошло два года назад, когда мы вылетели на "Бернабеу", мы хотели исправить ситуацию. Это было похоже на извинение перед нашими болельщиками за то, что произошло. В этом сезоне мы играем по-другому, у них есть свои новички, как и у нас. Мы очень уверены, потому что играем дома, и относимся к матчу с большим уважением, потому что играем против короля турнира", - заявил Силва на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что поединок "Манчестер Сити"-"Реал" состоится 17 апреля в 22:00.