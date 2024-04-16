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Бавария - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бавария - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
17 апреля состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. "Бавария" сыграет против "Арсенала".
Команды между собой играли уже 9 раз, из них подопечные Томаса Тухеля побеждали в 5 поединках. "Арсенал" одержал победу только в 2 матчах и соответственно два поединка сыграны вничью.
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Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo.
Лига Чемпионов. 1/4 финала
"Бавария" - "Арсенал" 22:00
Ответный матч (первая игра - 2:2)
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - АрсеналСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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