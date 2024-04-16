Бавария - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

17 апреля состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. "Бавария" сыграет против "Арсенала".

Команды между собой играли уже 9 раз, из них подопечные Томаса Тухеля побеждали в 5 поединках. "Арсенал" одержал победу только в 2 матчах и соответственно два поединка сыграны вничью.

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Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo.

Лига Чемпионов. 1/4 финала

"Бавария" - "Арсенал" 22:00

Ответный матч (первая игра - 2:2)

Мюнхен, Альянц Арена