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Бавария - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Бавария - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бавария - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17 апреля состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. "Бавария" сыграет против "Арсенала".

Команды между собой играли уже 9 раз, из них подопечные Томаса Тухеля побеждали в 5 поединках. "Арсенал" одержал победу только в 2 матчах и соответственно два поединка сыграны вничью.

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Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Megogo.

Лига Чемпионов. 1/4 финала
"Бавария" - "Арсенал" 22:00
Ответный матч (первая игра - 2:2)
Мюнхен, Альянц Арена

Трансляция матча
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Бавария - Арсенал
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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