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ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все

Лига Чемпионов
Обновлено

Провальный второй тайм

ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч

16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Барселона - ПСЖ 1:4 (4:6)

"Барселона": тер Штеген (с) - Канселу (Жоау Феликс 82), Кубарси, Араухо, Кунде - Педри (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82) - Рафинья, Левандовский, Ямал (Мартинес 34)

"ПСЖ": Доннарумма - Мендеш, Эрнандес, Маркиньос (с), Хакими - Руис (Асенсио 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте 80) - Баркола (Ли Кан Ин 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муани 88)

Голы: Рафинья 12 - Дембеле 41, Витинья 54, Мбаппе (пен) 61, 89

Предупреждения: Мартинес 41, Левандовски 50, Гюндоган 65, Рафинья 90+7, Лопес 90+8 - Мбаппе 41, Руис 45+1, Маркиньос 62, Доннарумма 87

Удаления: Араухо 29, Хави 56

Болельщики "Барселоны" очень "горячо" встретили гостей из Парижа. Это касается и болельщиков "ПСЖ", с которыми они имели стычки в городе, и игроков соперника, автобус которых забрасывали всем подряд. Похожие стычки были и неделю назад во Франции, поэтому ответ от каталонцев был где-то ожидаемым. С особой теплотой встречали бывшую звезду команды Усмана Дембеле - плакаты и листовки были, мягко говоря, не дружественными.

Сравнивая составы команд, которые выставили тренеры на эту игру, с неделей назад, имеем лишь несколько изменений. У "Барсы" вместо дисквалифицированного Роберто вышел Педри, а у "ПСЖ" наоборот - отсидевший Хакими появился вместо Асенсио. Игра началась снова с атак парижан. Им безразлично дома они играют, или на выезде. Оборона "Барсы", к счастью ее фанатам, была такой, как в первом матче - крепкой и надежной. Защитники блокировали удары соперников, не позволяли создавать что-то опасное.

Очень много аналогий можно проводить с игрой в Париже. Еще одним сходством является довольно неожиданный гол каталонцев. С первого же момента команде Хави удалось сегодня открыть счет. Ямал обыграл Мендеша, ворвался слева в штрафную соперника и прострелил на Рафинью. Хакими, который с ним играл, противодействовать бразильцу не сумел, и тот коленом переправил мяч в ворота. Со временем "Барселона" могла забивать во второй раз. Левандовски обыграл защитников и мощно пробил. Вот немного забрать силы, и могло бы залететь. А так - выше ворот.

Французы ответили двумя ударами Мбаппе. Сначала тер Штеген отразил выстрел в левый угол ворот, а через секунды Кунде головой обезвредил второй удар. На 29-й минуте произошло главное событие всего противостояния. Араухо сорвал перспективную атаку парижан фолом последней надежды. И вроде серьезного нарушения не было, но факт того, что он клал руки на атакующего игрока, который мчался на высокой скорости - неоспорим. Хави забрал с поля Ямала, зато закрыл позицию Араухо другими защитником Мартинесом.

В конце тайма "сине-гранатовые" почему-то оставили на дальней штанге Дембеле. Бывший игрок вновь передал привет болельщикам на Олимпийском стадионе. 1:1. На последних минутах француз мог оформлять даже дубль, но точности помешало. В этом эпизоде за оппонентом не уследил Канселу.

Начало второго тайма (а позже оказалось, что не только начало) было очень сложным для хозяев поля. "ПСЖ" изо всех сил терроризировал владения каталонцев. Тут тебе и удар Хакими, с которым справился голкипер, и опасный выстрел Руиса мимо ворот... В конце концов все это нашествие завершилось голом Витиньи на 54-й минуте. Суперовый дальний удар в нижний правый угол ворот. Общий счет - 4:4! "Барса" ответила сразу быстрым выпадом к воротам Доннаруммы. Гюндоган подхватил кожаного в площадке "ПСЖ" и пробил в штангу. Не повезло. Еще через минуту удалили с поля Хави. Конечно, за чрезмерную эмоциональность. Кстати, позже красную получил еще и один из помощников тренера. То есть, в общем имеем 3 красные для хозяев.

Оборона "Барселоны" сыпалась. Моменты у ворот тер Штегена во втором тайме не прекращались. Впоследствии после всех вышеописанных событий неосторожно в своей штрафной площадке сыграл Канселу. Он сфолил против Дембеле в том эпизоде, где можно было вообще соперника не беспокоить. Плохое выступление от португальца. Усман Дембеле сегодня переехал его по всем статьям. Пенальти уверенно реализовал Мбаппе. Наконец-то гол для звезды Парижа. После всего этого "Барселона" имела лишь один хороший момент. Левандовски нанес удар по воротам из хорошей позиции, но Доннарумма справился.

Тренерский штаб испанского клуба даже пошел на большие риски, оставив на поле только 3-х защитников. Пользы не дало. В одной из контратак "ПСЖ" этим воспользовался, оформив четвертый гол.

Что ж, удаление одного из игроков в таком большом матче, конечно, имеет значимую роль. Это большая привилегия для соперника. Тем более, такого как "ПСЖ". "Барселона" вылетает, а парижане сыграют в полуфинале с дортмундской "Борруссией".

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1 голосов
Комментарии
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Djon (Україна)
17.04.2024 в 01:39
ПСЖ з перемогою! Насовали барсукам.
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Комментарии 56
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Djon (Україна)
17.04.2024 в 01:39
ПСЖ з перемогою! Насовали барсукам.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.04.2024 в 01:20
Ну что, голуби вы мои, каталонские. Получили ??? И справедливо.
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0
0
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scorpius (Ck)
17.04.2024 в 00:40
Жаль, но удаление испортило матч - игра Барсы развалилась и итог стал очевиден. Учитывая, что соперником в ПСЖ в 1/2 будет невероятная Боруссия, буду болеть за шмелей.
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1
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oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:52
Самое веселое, что Дортмунд в полуфинале арабов и на заметит
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2
1
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:38
А нам недаром всё время показывали арабского ишака на трибуне. Мол всё под контролем, Ковач знает своё дело. Мой коммент должен понравиться евреям.
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0
3
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:28
Одно радует, чави летом 100% уйдёт.
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1
3
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
17.04.2024 в 00:18
Барселініус, пам'ятаєш, я казав що Араухо - баласт, а ти його захищав. Тепер маєте.
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1
0
Dr. House (Поділля)
17.04.2024 в 00:22
В нього залишки мізків пропиті, що воно може пам'ятати?
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1
2
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:22
Да, Араухо совершил фатальную ошибку. Но если б не он Барса бы в Париже проиграла.
Ответить
1
3
Helly (Киев)
17.04.2024 в 00:24
А так не програла, а відсмоктала
 
4
1
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:26
О, ты чмо откуда взялося? Давненько тебя видно не было. Як ся маешь, придурок?
 
0
3
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Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 00:25
Та всі захисники допомагають собі руками! Футбол КОНТАКТНИЙ вид спорту і не всі падіння стаються і караються! Тут футболіст падає не від того, що його тормознули, а тому що його ПОМАЦАЛИ?
Ответить
0
3
Dr. House (Поділля)
17.04.2024 в 00:25
 
3
1
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Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 00:30
Дохтур тобі і лоботомія не допоможе
 
2
1
Romerik (YNWA)
17.04.2024 в 00:18
Якби араухо його пропустив та й навіть якби тоді зрівняли, барса мала проходити. Париж був повним дном до видалення. За таке впринципі араухо мають штрафувати на місячну зарплату. Чисто підвів команду)
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2
0
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:20
Да, Араухо явно протупил. Лучше было бы пропустить, но остаться в равных составах.
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2
4
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:21
Да у вас умных и нет в команде
 
4
1
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:24
та иди броди
 
0
4
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:53
Иди буквы учи, недалекий
 
3
0
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:57
Сходи в магазин и выбери себе ошейник, гой вонючий. Это теперь твой единственный выбор.
 
0
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Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 00:18
Для тих хто "по ділу" 1) Чи є футбол контактним видом спорту ? 2) Чи падаєте ви після подібного дотику десь у громадському місці? 3) Чи дозволено Правилами наступати на ноги супернику? 4) Як відреагував суддя на відвертий поштовх Левандовського в неігровий ситуації? Тобто одним можна, а іншим одразу червона! Але вас ні футбол, ні Правила футболу не цікавить!
sticker
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0
6
Dr. House (Поділля)
17.04.2024 в 00:21
Дядьку, йди вже до корови своєї. Твоя хвороба Альцгеймера не виліковна
Ответить
4
0
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:22
Как будет мужской род от доярка? Дояр?
 
4
1
Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:23
Футбол з ВАРом вже давно перетворюється в баскетбол...Хочеш ти того чи ні Араухо порушив правила...
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4
0
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Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 00:28
дітЛОХИ чітко ж написано, це питання для нормальних вболівальників! Воно не стосується обісравшихся від радощі чМосек!
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0
2
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:17
Ну шо шлемазлы. Слушайтесь папу. Говорил же, что каталонская шайка-лейка получит полную авоську. Счет по делу. Никакие французы изнасиловали каталонских шлемазлов по полной.
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5
1
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:44
Если б не удаление, тупой ты дебил, то отсосали бы твои франконигеры, как пить дать.
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1
3
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:51
Дододо.. тупые шлемазлы вроде тебя много фантазируют:)) добро пожаловать в реальность, картавый
 
2
0
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hrdhrd (Україна)
17.04.2024 в 00:14
Там же в параллельном матче матрас порвали, вот что действительно порадовало Браво, Боруссия
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4
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.04.2024 в 00:10
Где-то я такое уже видел.) Совсем забыл, когда писал прогноз что есть такие красные карточки .))
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0
6
Oohhmee (Винница)
17.04.2024 в 00:12
Так, а що не так з червоною карткою?
Ответить
6
1
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 00:18
Та оно упоротое. Не обращай внимание
 
3
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.04.2024 в 01:04
Oohhmee (Винница) Всё нормально с карточкой. Я имел ввиду, что не учел такой вероятности.)
 
0
2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
17.04.2024 в 00:09
Бачив тільки 2-й тайм: вдесятьох звичайно важче грати і Барса "попливла", ще й пенальті неоднозначний - Дембеле довільний - наче забулась якась мрія дитинства а. Левандовський - пора на пенсію - в Заглембе. Чесно - не очікував такого результату. Мабуть вилучення все вирішило.
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0
4
Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:08
На месте тренера я б казнил игрока... Вот зачем было нарушать... Такую игру испортил
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Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:08
Гравці Барселони самі себе закопали у цьому матчі...а якщо хтось скаже за арбітра - то це Барсі карма за Айтекіна в 2017 році в матчі з тим же ПСЖ (хоча сьогодні судили на порядок краще)
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6
1
Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:09
При чому тут карма? Подивись в Таро нормально
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2
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Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:17
Так уболівальники Барси будуть все валити на арбітра (дивись коментар нижче)..навіщо їм щось пояснювати, легше написати що це доля повертає борги за 17- й рік
 
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hrdhrd (Україна)
17.04.2024 в 00:07
Вспомнилось, как в одном из недавних Класико Араухо точно так же рукой помогал себе при забеге Винисиуса. Тогда репутация Вини позволила Рональду избежать привоза, сегодня же судья не простил. Хоть Барколя и дорисовал, ему откровенно мешали, и не корпусом. Все дальнейшее можно уже не обозревать, в таком противостоянии "на тоненького", минус один футболист это конец. Жаль, хотелось наконец увидеть Класико в финале ЛЧ. Барселоны там теперь точно не будет, а Реала - вполне вероятно тоже
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.04.2024 в 00:06
Та сьогодні прям вечір камбеків ! Таке пропустив !
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Alexad (Кропивницький (Киров)
17.04.2024 в 00:06
Шляпа вилитіла, Боруссія вибила шляпу, ще й завтра по ходу ще одна шляпа поїде додому)
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2
Algrab (Костопiль)
17.04.2024 в 00:06
Все по ділу. Просто ПСЖ сильніший... До суддів претензій 0...Справедливе вилучення...
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Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:12
Сильніший на одного зайвого гравця. В рівних складах рахунок був на табло з приводу сильніший, але то таке. Результат...
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1
2
Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:19
Якби Араухо не тупанув, була б Барса в 1/2...а так хто йому винен
 
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Вarcelinius
17.04.2024 в 00:05
Извините господа, пока слов нет, одни маты. ........... ........... ...........
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1
6
Море23 (Одесса)
17.04.2024 в 00:05
Завтра реал тащить начнут
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2
7
oohhmee (Гамильтон)
17.04.2024 в 00:04
Може здаватись, що барсу загнали, та нажаль всі рішення арбітра, більш-менш по ділу. Мертве псж в 1/2
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7
2
Море23 (Одесса)
17.04.2024 в 00:04
Судья тридвараз
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1
6
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Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 00:03
Все почалось, як і в Парижі... Правда без особливої небезпеки для Барселони, а потім Рафінія знов забив! А далі почався УЄ ФАрс! Спочатку Дембеле відверто наступає на ногу гравцю Барселони, що вибив м’яч, утім замість картки за небезпечну гру Усман отримує право на штрафний! А от за дотик до плеча суперника Араухо отримує червону! Після цього судейка проігнорував відвертий поштовх руками Левандовського! Так комусь дуже кортіло протягнути власність функціонера УЄФА далі! Тому його одразу і продемонстрували, коли рахунок став на користь парижан. Такий собі пенальті ВСЕ для того, щоб шалені бабки, які вбухали в ПСЖ хоч якось виправдалися! Не здивуюсь, якщо у фіналі зустрінуться два нафтошейхі! Так власник МС хоч збірників скупив та одного з найкращих тренерів! PS Бажаю, щоб так судили всіх, хто «обожнює» такий футбол… Тобто саме так судили їх улюбленців!
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0
10
Algrab (Костопiль)
17.04.2024 в 00:04
Нові "рекорди"...
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8
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
17.04.2024 в 00:05
Доннарума в 2-му таймі сказав Гюндогану: "Не кіпішуй, ми все купили".
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3
3
Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:14
От мабуть і єдина суттєва помилка від арбітра сьогодні...але навіть якби і дав пенальті Барса всеодно б пропустила....надто багато було ще грати...
 
0
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Dieppe (Rouen )
17.04.2024 в 00:08
Та ні, ПСЖ сьогодні з самого початку був сильніше
Ответить
4
0
Justice (Львів)
17.04.2024 в 00:11
Вже не Перес, вже шейхи купили...
Ответить
6
0
Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:13
Какой ты ущербный..
Ответить
4
1
Morphyk7 (Черновцы)
17.04.2024 в 00:14
Надеюмь у тебя детей нет и не будет. Ты ж дебил
Ответить
3
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