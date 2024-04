ЛЧ. Барселона - ПСЖ 1:4. Красная карточка решила все

Четвертьфинал Лиги чемпионов. Второй матч

16.04.2024. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Барселона - ПСЖ 1:4 (4:6)

"Барселона": тер Штеген (с) - Канселу (Жоау Феликс 82), Кубарси, Араухо, Кунде - Педри (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82) - Рафинья, Левандовский, Ямал (Мартинес 34)

"ПСЖ": Доннарумма - Мендеш, Эрнандес, Маркиньос (с), Хакими - Руис (Асенсио 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте 80) - Баркола (Ли Кан Ин 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муани 88)

Голы: Рафинья 12 - Дембеле 41, Витинья 54, Мбаппе (пен) 61, 89

Предупреждения: Мартинес 41, Левандовски 50, Гюндоган 65, Рафинья 90+7, Лопес 90+8 - Мбаппе 41, Руис 45+1, Маркиньос 62, Доннарумма 87

Удаления: Араухо 29, Хави 56

Paris go through to the semi-finals! ????????#UCL pic.twitter.com/Qyw3nhkFrH