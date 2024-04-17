  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хави о вылете из ЛЧ: мы все очень расстроены и злы. Это удаление было лишним
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави о вылете из ЛЧ: мы все очень расстроены и злы. Это удаление было лишним

Лига Чемпионов

Тренер каталонцев раскритиковал действия арбитра

Хави о вылете из ЛЧ: мы все очень расстроены и злы. Это удаление было лишним

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" вчера уступила в меньшинстве "ПСЖ" (1:4), что привело к вылету испанцев из еврокубка. На ход поединка повлияло удаление Рональда Араухо в середине первого тайма, когда он сфолил на Брэдли Баркола. Тренер каталонцев Хави объяснил, что в конце игры он спустился на поле, чтобы сказать арбитру, что его решение было ужасным, которое повлияло на исход матча.

"Мы все очень расстроены, злые, потому что эта игра полностью изменила ход плей-офф. Красная карточка - это уже слишком. Обидно, что работа всего сезона заканчивается на этом решении арбитра. Хотелось бы сыграть одиннадцать против одиннадцати. Это удаление было лишним. У нас были хорошие шансы на выход в плей-офф, но в меньшинстве сделать это очень сложно. С тех пор как я здесь, все идет против нас. Нам не везет с судейством. Все идет не так, как надо", - эмоционально заявил наставник "Барсы" после матча.

Также Хави отметил фанов, которые поддерживали команду во время игры:

"Болельщики поддерживали нас до конца. Я уверен, что в следующем году клуб вернется сильнее. Я уверен, что на "Камп Ноу" было бы лучше, но я не имею никаких претензий. "Барса" - это чистые эмоции. Она очень эмоциональна."

Добавим, что следующий поединок каталонцы проведут в воскресенье на выезде против "Реала".

По теме
yellow-arrow
Мбаппе после победы над Барселоной: моя мечта - выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ
yellow-arrow
Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Дембеле об отношении фанатов Барсы к нему: я понимаю свист трибун, такая жизнь. Свистят на каждом стадионе
Лига чемпионов Барселона Хави “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 09:25
Так вилучення ЛІВЕ! Проте гості приїхали вмирати та вбивати за перемогу... А Барселона не мала такої жаги до перемоги. А це вже робота тренерського штабу. Не тих поставили, не змогли команду налаштувати!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2024 в 09:25
Так вилучення ЛІВЕ! Проте гості приїхали вмирати та вбивати за перемогу... А Барселона не мала такої жаги до перемоги. А це вже робота тренерського штабу. Не тих поставили, не змогли команду налаштувати!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
17.04.2024 в 09:55
Это ты левый, придурок. Читай футбольные правила, просвещайся
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости