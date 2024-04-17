Хави о вылете из ЛЧ: мы все очень расстроены и злы. Это удаление было лишним

"Барселона" вчера уступила в меньшинстве "ПСЖ" (1:4), что привело к вылету испанцев из еврокубка. На ход поединка повлияло удаление Рональда Араухо в середине первого тайма, когда он сфолил на Брэдли Баркола. Тренер каталонцев Хави объяснил, что в конце игры он спустился на поле, чтобы сказать арбитру, что его решение было ужасным, которое повлияло на исход матча.

"Мы все очень расстроены, злые, потому что эта игра полностью изменила ход плей-офф. Красная карточка - это уже слишком. Обидно, что работа всего сезона заканчивается на этом решении арбитра. Хотелось бы сыграть одиннадцать против одиннадцати. Это удаление было лишним. У нас были хорошие шансы на выход в плей-офф, но в меньшинстве сделать это очень сложно. С тех пор как я здесь, все идет против нас. Нам не везет с судейством. Все идет не так, как надо", - эмоционально заявил наставник "Барсы" после матча.

Также Хави отметил фанов, которые поддерживали команду во время игры:

"Болельщики поддерживали нас до конца. Я уверен, что в следующем году клуб вернется сильнее. Я уверен, что на "Камп Ноу" было бы лучше, но я не имею никаких претензий. "Барса" - это чистые эмоции. Она очень эмоциональна."

Добавим, что следующий поединок каталонцы проведут в воскресенье на выезде против "Реала".