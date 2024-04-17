Симеоне о вылете из еврокубка от Боруссии: мы не были убедительными, а если бы были, то выиграли бы 6:4

"Атлетико" ехал в Дортмунд с преимуществом в один гол. Впрочем, "Боруссии" удалось переломить двуматчевое противостояние в свою пользу и у себя дома победили "матрасников" со счетом 4:2. Тренер мадридцев Диего Симеоне заявил, что команда не использовала свои шансы, которые были у нее против немцев.

"Моя интерпретация заключается в том, что в обоих матчах голевые ситуации у нас были лучше, чем у них. В первом матче преимущество могло быть большим, а в этой игре у нас был очень важный первый ход Альваро. Во втором тайме команда начала очень хорошо с голевых моментов, как в случае с Анхелем, когда сравнял счет. У них не было таких ситуаций и голы говорят сами за себя. Мы не были убедительными, а если бы были, то выиграли бы 6:4. Ребята приложили много усилий, мы могли выиграть с большим преимуществом в первом матче, а сегодня, если бы фортуна была на нашей стороне, мы могли бы достичь большего", - сказал Симеоне после поединка.

Добавим, что в полуфинале Лиги чемпионов встретятся между собой "ПСЖ" и "Боруссия", которые уже пересекались между собой на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира.