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Дембеле об отношении фанатов Барсы к нему: я понимаю свист трибун, такая жизнь. Свистят на каждом стадионе

Лига Чемпионов

Голы француза повлияли на вылет его бывшего клуба из ЛЧ

Дембеле об отношении фанатов Барсы к нему: я понимаю свист трибун, такая жизнь. Свистят на каждом стадионе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Усман Дембеле, который несколько сезонов провел в составе "Барселоны", прошлым летом перешел в "ПСЖ". По иронии судьбы, француз имел непосредственное влияние на вылет своей бывшей команды из Лиги чемпионов - футболист забил два гола. Впрочем, отношение к Усману Дембеле на "Монтжуике" со стороны болельщиков "Барсы" было враждебным, поскольку они освистывали каждое его касание мяча во время игры.

"Я понимаю свист трибун, такова жизнь. Свистят на каждом стадионе. Это была очень тяжелая игра, потому что мы проиграли в Париже, но команда очень хорошая и очень сконцентрированная. Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре. "Барселона" - великий клуб. Это клуб, который мне нравится, но я счастлив в Париже и мы должны выиграть полуфинал, чтобы попасть в финал", - заявил Дембеле после поединка.

Добавим, что в этом сезоне французский вингер провел в этом сезоне 36 матчей, где отметился 3 голами и 14 передачами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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