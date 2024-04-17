Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

17 апреля пройдет два заключительных матча стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023/24 годов. В одном из них действующий победитель соревнований "Манчестер Сити" дома встретится с мадридским "Реалом". Напомним, первый матч в Испании завершился результативной ничьей 3:3.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.