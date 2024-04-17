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Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

17 апреля пройдет два заключительных матча стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023/24 годов. В одном из них действующий победитель соревнований "Манчестер Сити" дома встретится с мадридским "Реалом". Напомним, первый матч в Испании завершился результативной ничьей 3:3.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
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