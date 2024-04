Гюндоган о вылете из ЛЧ: игра была в наших руках, а мы отдали ее ПСЖ самым легким способом

"Барселона", имея преимущество во время второго матча с "ПСЖ", проиграла поединок (1:4) и вылетела из розыгрыша еврокубка. На ход игры повлияло удаление Араухо в середине первого тайма, когда он сфолил возле штрафной площадки на Баркола. Не скрывал своих эмоций от результата полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган.

"Я разочарован, очень разочарован. Игра была в наших руках, а мы отдали ее "ПСЖ". Мы отдали его им самым легким способом. Удаление на такой стадии убивает тебя в игре. В такие ответственные моменты надо быть уверенным, что ты идешь за мячом [о фоле Араухо]. Я предпочитаю пропустить гол или даже позволить выход один на один. Я не знаю, дотянулся он до мяча или нет, но лучше дать вратарю шанс спасти его, или даже подарить им гол", - говорит Гюндоган после матча.

"Everything was in our hands and we just gave it away."



