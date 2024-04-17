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Президент ПСЖ - о 4:1 с Барселоной: Увидел то, чего не видел 13 лет
"Я был уверен" (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе команды над "Барселоной" в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1).
"Это великолепный момент для клуба. Здесь нелегко побеждать, но я был уверен в команде. Уверен перед первым матчем, после него, перед сегодняшним матчем, после первого гола.
Я увидел то, чего не видел уже 13 лет, - все были вместе, все боролись друг за друга. Шикарная атмосфера".
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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