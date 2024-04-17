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Де Йонг: Барселона была полностью уверена, что пройдёт дальше. Это большой удар
Удаление перечеркнуло планы каталонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг дал свою оценку ответной игре с "ПСЖ" (1:4) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Вести со счетом 1:0 было большим преимуществом, но когда в еврокубках приходится играть вдесятером столько минут, сколько мы сыграли, против такой хорошей команды, как "ПСЖ" - понимаешь, что придётся страдать.
Мы отдали все силы, но в итоге ничего не достигли. Это большой удар, потому что мы были полностью уверены, что сможем пройти дальше. Мы боролись за необходимый результат и после красной карточки, но не получилось. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне", - цитирует Френки сайт УЕФА.
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