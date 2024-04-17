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Луис Энрике - первый экс-тренер Барселоны, который выбил бывшую команду из розыгрыша ЛЧ

Лига Чемпионов

Интересное достижение испанца

Луис Энрике - первый экс-тренер Барселоны, который выбил бывшую команду из розыгрыша ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний поединок между "Барселоной" и "ПСЖ" закончился разгромной победой французов (1:4). Этот результат позволил парижскому клубу в четвертый раз попасть в полуфинал самого престижного еврокубка.

Кроме того, наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике стал первым экс-тренером "Барселоны", который выбил испанскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Также рулевой парижан является третьим испанцем, который выбил каталонцев в раунде плей-офф самого престижного еврокубка. До него это сделали Висенте дель Боске с мадридским "Реалом" в сезоне 2001/02 (полуфинал) и Рафаэль Бенитес с "Ливерпулем" в сезоне 2006/07 годах (1/8 финала).

Напомним, что именно под руководством Луиса Энрике "Барселона" в последний раз одерживала победу в Лиге чемпионов (сезон 2014/15).

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Лига чемпионов Барселона Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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