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Луис Энрике - первый экс-тренер Барселоны, который выбил бывшую команду из розыгрыша ЛЧ
Интересное достижение испанца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний поединок между "Барселоной" и "ПСЖ" закончился разгромной победой французов (1:4). Этот результат позволил парижскому клубу в четвертый раз попасть в полуфинал самого престижного еврокубка.
Кроме того, наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике стал первым экс-тренером "Барселоны", который выбил испанскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Также рулевой парижан является третьим испанцем, который выбил каталонцев в раунде плей-офф самого престижного еврокубка. До него это сделали Висенте дель Боске с мадридским "Реалом" в сезоне 2001/02 (полуфинал) и Рафаэль Бенитес с "Ливерпулем" в сезоне 2006/07 годах (1/8 финала).
Напомним, что именно под руководством Луиса Энрике "Барселона" в последний раз одерживала победу в Лиге чемпионов (сезон 2014/15).
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