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Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом

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Одни из лидеров мюнхенцев готовы к игре

Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сообщил о готовности Мануэля Нойера и Лероя Сане принять участие в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Арсенала".

"Нойер и Сане смогут сыграть завтра. Из-за ситуации с отсутствием Гнабри и Кингсли Комана Лерою, вероятно, придется стиснуть зубы как можно дольше. Павлович, может быть, тоже выйдет в стартовом составе", - сказал немецкий специалист.

Поединок между командами состоится сегодня, 17 апреля.

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Мануэль Нойер Томас Тухель Лерой Сане бавария Арсенал
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Опубликовал: Александр Бураков
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