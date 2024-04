Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сообщил о готовности Мануэля Нойера и Лероя Сане принять участие в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Арсенала".

Поединок между командами состоится сегодня, 17 апреля.

Thomas Tuchel: "Manuel Neuer and Leroy Sané can play tomorrow. Due to the situation with Serge and King, Leroy will probably have to grit his teeth for as long as possible" pic.twitter.com/p2ZImGxh2Z