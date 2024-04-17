Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом
Одни из лидеров мюнхенцев готовы к игре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сообщил о готовности Мануэля Нойера и Лероя Сане принять участие в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Арсенала".
"Нойер и Сане смогут сыграть завтра. Из-за ситуации с отсутствием Гнабри и Кингсли Комана Лерою, вероятно, придется стиснуть зубы как можно дольше. Павлович, может быть, тоже выйдет в стартовом составе", - сказал немецкий специалист.
Поединок между командами состоится сегодня, 17 апреля.
Thomas Tuchel: "Manuel Neuer and Leroy Sané can play tomorrow. Due to the situation with Serge and King, Leroy will probably have to grit his teeth for as long as possible" pic.twitter.com/p2ZImGxh2Z— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 16, 2024
Популярное сейчас
- Мбаппе написал три слова после прохода Барселоны в 1/4 ЛЧ
- ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Араухо всех подвел. Барселона — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
- Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 16.04.2024
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?