Тухель рассказал о кадровой ситуации Баварии перед матчем с Арсеналом

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сообщил о готовности Мануэля Нойера и Лероя Сане принять участие в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Арсенала".

"Нойер и Сане смогут сыграть завтра. Из-за ситуации с отсутствием Гнабри и Кингсли Комана Лерою, вероятно, придется стиснуть зубы как можно дольше. Павлович, может быть, тоже выйдет в стартовом составе", - сказал немецкий специалист.