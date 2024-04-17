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Харри Кейн: Это будет провальный сезон, если мы не выиграем Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Игрок высказался относительно предстоящего матча ЛЧ

Харри Кейн: Это будет провальный сезон, если мы не выиграем Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Харри Кейн заявил, что сезон для мюнхенской "Баварии" будет провальным, если они не выиграют Лигу чемпионов.

"У нас все еще есть возможность превратить сделать этот сезон великолепным, если мы выиграем Лигу чемпионов".

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"Конечно, это будет провальный сезон, если мы ничего не выиграем. От нас ожидают победы, но все, что мы можем сделать, это взять и попытаться изменить ситуацию", - добавил игрок.

Напомним, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Старт - в 22:00.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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