Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейн: Это будет провальный сезон, если мы не выиграем Лигу чемпионов
Игрок высказался относительно предстоящего матча ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард Харри Кейн заявил, что сезон для мюнхенской "Баварии" будет провальным, если они не выиграют Лигу чемпионов.
"У нас все еще есть возможность превратить сделать этот сезон великолепным, если мы выиграем Лигу чемпионов".
"Конечно, это будет провальный сезон, если мы ничего не выиграем. От нас ожидают победы, но все, что мы можем сделать, это взять и попытаться изменить ситуацию", - добавил игрок.
Напомним, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Старт - в 22:00.
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО