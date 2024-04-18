ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

После сумасшедшего шоу на "Сантьяго Бернабеу" неделю назад мы ожидали увидеть не менее зрелищное продолжение в Манчестере. Особенно подогревал интерес тот факт, что в составе "горожан" вышел Кевин Де Брюйне, хотя в первой игре бельгиец сыграть не смог. Ну и Андрей Лунин ожидаемо в стартовом составе мадридцев, что не могло не радовать.

Особых сюрпризов стартовые составы команд нам не принесли. Первый матч завершился вничью 3:3 и обеим командам необходимо было забивать хотя бы гол, чтобы выйти вперед. Как оказалось, мастерства и опыта "сливочных" хватило для того, чтобы выйти вперед на "Этихаде".

Слегка сонно начали игру обе команды, впрочем сразу было понятно, что первым номером будут играть подопечные Гвардиолы, а контратаками будет пытаться отвечать мадридский "Реал". Вторая тактика оказалась более эффективной: Джуд Беллингем укротил непростой мяч и отдал на Вальверде, который забросил вперед в штрафную на забегание Винисиусу Жуниору, а бразилец прострелил вдоль, где нашел Родриго: первый удар от бразильца отразил его соотечественник Эдерсон, а с добиванием справиться уже не удалось и это 0:1.

Активного развития успеха после этого гола мы не увидели. До конца первого тайма в основном мы видели атаки от "горожан", правда эти атаки в основном блокировались или крепкой линию обороны, или Андреем Луниным. Был момент, когда бессильны были все, впрочем перекладина решила сыграть в пользу гостей. Речь об ударе головой от Эрлинга Холанда.

Вспоминается также активность Кевина Де Брюйне, один из его ударов из-за пределов штрафной площадки потянул Андрей Лунин. В целом украинец проводил мощный матч и был на одном уровне надежности вместе со своими защитниками. А вот что касается игры впереди, то "сливочные" не очень часто выбегали в собственные атаки. Они рассчитывали на скорость своих атакующих игроков и играли максимально вертикально. Вспоминается неплохая попытка удара от Карвахаля после передачи от Винисиуса, впрочем, тот удар был заблокирован.

В итоге так команды и ушли на перерыв. Одни забили гол и максимально уверенно отражали атаки соперника, а другие не знали как пройти эту оборону и этого голкипера. Подобная тенденция продолжилась и во втором тайме. Фактически всем составом ребята Анчелотти находились на собственной половине, они грамотно держали зоны и не давали особо развернуться всем креативным исполнителям "Манчестер Сити".

Почти весь второй тайм прошел под контролем "горожан", но особенно без опасных моментов, только с намеками на них. Так продолжалось до 76-й минуты, когда свежий Жереми Доку, который вышел на замену, пробежал по флангу и прострелил в центр. Его передачу перехватил Рюдигер, вот только немец не смог выбить мяч, и тот удобно подкатился к ногам Де Брюйне, а Кевин отправил круглого в ближний угол ворот с нескольких метров. Вряд ли здесь как-то можно обвинить Лунина, удар наносили со слишком близкого расстояния. 1:1.

Еще через 5 минут бельгиец мог и должен был оформлять дубль: классная передача от Доку на Аканджи, который забежал в штрафную и удачно прострелил вдоль. Никто не мешал Де Брюйне наносить прицельный удар, но он промахнулся и мяч полетел выше ворот. Поскольку до конца матча победного гола хозяева поля так и не забили, встреча перешли к экстра-таймам.

Особых изменений в рисунке игры в двух таймах по 15 минут мы не увидели. Команда Пепа Гвардиолы давила на ворота соперника, хотя и действительно острых ударов было не так много, а вот Антонио Рюдигер имел первый за очень долгое время момент у мадридского "Реала", когда после подачи в штрафную оказался сам перед воротами, но после его удара в касание круглый полетел мимо ворот. В этот момент мы хоть вспомнили, что мадридцы здесь не только для того, чтобы отбиваться и держаться до пенальти, они реально могли даже вырвать победу.

И все-таки гости дотерпели и дотянули до той заветной серии пенальти, которую для них выиграл Андрей Лунин. Было неожиданно, что Лука Модрич не забил свой удар с 11-метровой отметки, впрочем украинский голкипер перекрыл этот огрех своего опытного партнера по команде. Сейвы после ударов от Бернарду Силвы и Матео Ковачича обеспечили итоговую победу в этой серии со счетом 4:3!

Вот такое эмоциональное противостояние, в котором "Манчестер Сити" все же выглядел лучше, выглядел сильнее в плане созданных моментов и контроля игры. Но противостояли им настоящие короли прагматизма, которые умеют вести даже самые сложные матчи и сегодня они это доказали в очередной раз. Мадрид идет дальше, действующий обладатель трофея покидает турнир. В полуфинале команду Анчелотти уже ждет Томас Тухель и компания.

Лига Чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 1:1 (пенальти 0:0)

Голы: Де Брюйне (76) — Родриго (12)

Серия пенальти: Альварес, Силва (вратарь), Ковачич (вратарь), Фоден, Едерсон — Модрич (вратарь), Беллингем, Васкес, Начо, Рюдигер

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи (Стоунз, 112), Гвардиол — Родри, Де Брюйне (Ковачич, 112) — Силва, Фоден, Грилиш (Доку, 72) — Холанд (Альварес, 91)

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль (Милитао, 110), Начо, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 79) — Беллингем — Родриго (Диас, 84), Винисиус (Васкес, 102)

Предупреждения: Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90) — Карвахаль (38), Менди (90+4)