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ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

Лига Чемпионов
Обновлено

Украинский голкипер выиграл серию пенальти

ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После сумасшедшего шоу на "Сантьяго Бернабеу" неделю назад мы ожидали увидеть не менее зрелищное продолжение в Манчестере. Особенно подогревал интерес тот факт, что в составе "горожан" вышел Кевин Де Брюйне, хотя в первой игре бельгиец сыграть не смог. Ну и Андрей Лунин ожидаемо в стартовом составе мадридцев, что не могло не радовать.

Особых сюрпризов стартовые составы команд нам не принесли. Первый матч завершился вничью 3:3 и обеим командам необходимо было забивать хотя бы гол, чтобы выйти вперед. Как оказалось, мастерства и опыта "сливочных" хватило для того, чтобы выйти вперед на "Этихаде".

Слегка сонно начали игру обе команды, впрочем сразу было понятно, что первым номером будут играть подопечные Гвардиолы, а контратаками будет пытаться отвечать мадридский "Реал". Вторая тактика оказалась более эффективной: Джуд Беллингем укротил непростой мяч и отдал на Вальверде, который забросил вперед в штрафную на забегание Винисиусу Жуниору, а бразилец прострелил вдоль, где нашел Родриго: первый удар от бразильца отразил его соотечественник Эдерсон, а с добиванием справиться уже не удалось и это 0:1.

ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал - изображение 1

Активного развития успеха после этого гола мы не увидели. До конца первого тайма в основном мы видели атаки от "горожан", правда эти атаки в основном блокировались или крепкой линию обороны, или Андреем Луниным. Был момент, когда бессильны были все, впрочем перекладина решила сыграть в пользу гостей. Речь об ударе головой от Эрлинга Холанда.

Вспоминается также активность Кевина Де Брюйне, один из его ударов из-за пределов штрафной площадки потянул Андрей Лунин. В целом украинец проводил мощный матч и был на одном уровне надежности вместе со своими защитниками. А вот что касается игры впереди, то "сливочные" не очень часто выбегали в собственные атаки. Они рассчитывали на скорость своих атакующих игроков и играли максимально вертикально. Вспоминается неплохая попытка удара от Карвахаля после передачи от Винисиуса, впрочем, тот удар был заблокирован.

В итоге так команды и ушли на перерыв. Одни забили гол и максимально уверенно отражали атаки соперника, а другие не знали как пройти эту оборону и этого голкипера. Подобная тенденция продолжилась и во втором тайме. Фактически всем составом ребята Анчелотти находились на собственной половине, они грамотно держали зоны и не давали особо развернуться всем креативным исполнителям "Манчестер Сити".

Почти весь второй тайм прошел под контролем "горожан", но особенно без опасных моментов, только с намеками на них. Так продолжалось до 76-й минуты, когда свежий Жереми Доку, который вышел на замену, пробежал по флангу и прострелил в центр. Его передачу перехватил Рюдигер, вот только немец не смог выбить мяч, и тот удобно подкатился к ногам Де Брюйне, а Кевин отправил круглого в ближний угол ворот с нескольких метров. Вряд ли здесь как-то можно обвинить Лунина, удар наносили со слишком близкого расстояния. 1:1.

ЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал - изображение 2

Еще через 5 минут бельгиец мог и должен был оформлять дубль: классная передача от Доку на Аканджи, который забежал в штрафную и удачно прострелил вдоль. Никто не мешал Де Брюйне наносить прицельный удар, но он промахнулся и мяч полетел выше ворот. Поскольку до конца матча победного гола хозяева поля так и не забили, встреча перешли к экстра-таймам.

Особых изменений в рисунке игры в двух таймах по 15 минут мы не увидели. Команда Пепа Гвардиолы давила на ворота соперника, хотя и действительно острых ударов было не так много, а вот Антонио Рюдигер имел первый за очень долгое время момент у мадридского "Реала", когда после подачи в штрафную оказался сам перед воротами, но после его удара в касание круглый полетел мимо ворот. В этот момент мы хоть вспомнили, что мадридцы здесь не только для того, чтобы отбиваться и держаться до пенальти, они реально могли даже вырвать победу.

И все-таки гости дотерпели и дотянули до той заветной серии пенальти, которую для них выиграл Андрей Лунин. Было неожиданно, что Лука Модрич не забил свой удар с 11-метровой отметки, впрочем украинский голкипер перекрыл этот огрех своего опытного партнера по команде. Сейвы после ударов от Бернарду Силвы и Матео Ковачича обеспечили итоговую победу в этой серии со счетом 4:3!

Вот такое эмоциональное противостояние, в котором "Манчестер Сити" все же выглядел лучше, выглядел сильнее в плане созданных моментов и контроля игры. Но противостояли им настоящие короли прагматизма, которые умеют вести даже самые сложные матчи и сегодня они это доказали в очередной раз. Мадрид идет дальше, действующий обладатель трофея покидает турнир. В полуфинале команду Анчелотти уже ждет Томас Тухель и компания.

Лига Чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

"Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 1:1 (пенальти 0:0)

Голы: Де Брюйне (76) — Родриго (12)

Серия пенальти: Альварес, Силва (вратарь), Ковачич (вратарь), Фоден, ЕдерсонМодрич (вратарь), Беллингем, Васкес, Начо, Рюдигер

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аканджи (Стоунз, 112), Гвардиол — Родри, Де Брюйне (Ковачич, 112) — Силва, Фоден, Грилиш (Доку, 72) — Холанд (Альварес, 91)

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль (Милитао, 110), Начо, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 79) — Беллингем — Родриго (Диас, 84), Винисиус (Васкес, 102)

Предупреждения: Грилиш (59), Гвардиол (61), Родри (90) — Карвахаль (38), Менди (90+4)

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Андрей Лунин
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1 голосов
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 02:17
Кстати о Холланде - игрок так себе, не великий, хоть и большого роста, в решающих матчах не очень то и виден. Хорошо, что его не взяли в Реал. Де Брюйне - вот настоящая звезда, Сегодня ему частенько не везло (и Слава Богу). Силва - пижон. Спасибо ему за такой удар от чистого сердца. Наверное подумал типа - ну кто это такой, этот Лунин. Заслуги Лунина как в матче, так и в серии пенальти не умаляю при этом. Даже наоборот, отмечаю его хладнокровие мог бы рыпнуться и пропустить издевательский гол по центру. Самое тяжелое, думаю, позади (лишь бы игроки Реала так не подумали). Укатать кризисных баварцев и кого то из параллельной парочки, что Дортмунд, что ПСЖ можно и нужно. Эти команды на сегодня не лучше того же Атлетико Мадрид, Да и Барселоны не лучше (хоть днем раньше выбили и первых и вторых) Иначе зачем было убиваться в 1/4 с МС.
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Комментарии 69
metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 02:17
Кстати о Холланде - игрок так себе, не великий, хоть и большого роста, в решающих матчах не очень то и виден. Хорошо, что его не взяли в Реал. Де Брюйне - вот настоящая звезда, Сегодня ему частенько не везло (и Слава Богу). Силва - пижон. Спасибо ему за такой удар от чистого сердца. Наверное подумал типа - ну кто это такой, этот Лунин. Заслуги Лунина как в матче, так и в серии пенальти не умаляю при этом. Даже наоборот, отмечаю его хладнокровие мог бы рыпнуться и пропустить издевательский гол по центру. Самое тяжелое, думаю, позади (лишь бы игроки Реала так не подумали). Укатать кризисных баварцев и кого то из параллельной парочки, что Дортмунд, что ПСЖ можно и нужно. Эти команды на сегодня не лучше того же Атлетико Мадрид, Да и Барселоны не лучше (хоть днем раньше выбили и первых и вторых) Иначе зачем было убиваться в 1/4 с МС.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.04.2024 в 01:41
Трохи незвично було бачити Реал у постійному захисті. Але спрацювало. Радий за Луніна.
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Вarcelinius
18.04.2024 в 01:39
Холанд, тварь, слил две игры Реалу. Будь ты проклята свинья продажная.
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Romerik (YNWA)
18.04.2024 в 02:10
Щоб так не бомбити, варто було б глянути його статистику проти "топів" цього сезону. А там поки повний штиль, і максимум цього сезону - це звання короля Лутонів))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.04.2024 в 01:22
Цікаво це тренерський склад нашептав Андрію хто як пробиває, чи він сам так легко як на тренуванні взяв простенький удар Сілви.Дуже сподобалось, як Лунін не став слухати Анчелотті і впевнено пішов готуватись до серії пенальті. Його спокій і холоднокровність вражає!Молодець!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.04.2024 в 01:32
Тим часом Вальверде визнано найкращим гравцем матчу. УЄФА не перестає мене дивувати !
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:35
Вообще бред!
 
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hrdhrd (Україна)
18.04.2024 в 01:40
В интервью сказал, что Модрич подсказал, куда пробьет Ковачич. Силва же просто пижон, чтобы забить паненку в такой момент, нужно быть Артемом Милевским, все остальное не работает
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 02:21
Силва столько не выпьет, чтобы быть Артемом.
 
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Romerik (YNWA)
18.04.2024 в 01:18
До кінця екстратаймів до останнього вірив в прохід сіті, точніше не вірив, а все до того йшло. Але на пенальті прям жодного сумніву не було, що реал пройде. Так як там був Лунін. Напевно зараз в топ 5 найкращих в світі по сейвам з точки, та й це його одна з головних переваг впринципі в карєрі
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 01:15
Всех кто за Реал - с победой. В комментариях к анонсу писал, что будет тяжело, даже очень, а оказалось, еще тяжелее. Тем не менее матча ждал спокойно, думал так - ну не могут же все три испанских клуба вылететь в 1/4 хотя бы в силу теории вероятностей и математической статистики. А тут еще и Модрич не забил, жесть. Но Лунин из этой жести сделал жестянку для МС. Красавец, Молодец, Герой и еще много-много добрых слов. И с психикой у парня тоже всё в порядке, не дрогнул. Теперь пусть Куртуа (дай Бог ему здоровья) попробует сдвинуть Лунина, а мы посмотрим. Думаю многоопытный и не совсем доверявший Лунину Папа Карло тоже взглянет на него свежим и новым взглядом. Браво и остальным (после Модрича) реаловским пенальтистам. Здоровья всем игрокам. Ну и как по мне, дальше соперники более съедобные. Что Бавария, что Боруссия или ПСЖ. Но сыграть надо предельно аккуратно. А вот нервов сегодня ушло немеряно, у всех, включая нас, болельщиков
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:20
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hrdhrd (Україна)
18.04.2024 в 01:23
Как написал Сиро Лопес, один из популярных испанских журналистов и болельщик Мадрида, "Они уже даже в серии пенальти сделали ремонтаду" С победой! Давненько с Баварией не играли, будет интересно. Там и ответка на Бернабеу)
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victor1306 (Мадрид)
18.04.2024 в 01:15
Вітаю всіх вболівальників Реал Мадрид з перемогою, а всю Україну з успіхом нашого Андрія. Цілий матч було відчуття, що не зовсім Реал заслуговує пройти. Грали, як якесь галіме атлетіко. Але тут дон Карло вибрав єдино правильну тактику проти такого монстра, як МС. Добре, що є Рудігер - топ захисник. Без сарказму. Ще б забив той удар, купив би його футболку ))). А коли дійшло діло до пенальті, чомусь вірив, що все в Луніна вийде. Він заслужив. Команда заслужила. Ми всі заслужили після цієї середи якихось класних емоцій. Браво Реал. Браво Андрій. Hala Madrid! Vamos Luniin!
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:21
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La Scala (Milano)
18.04.2024 в 01:12
Мої вітання мадридистам!. Вибили цього лисого шарлатана і його голубу луну
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:15
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:06
Пламенный привет аналиниусу! Плохой из тебя футбольный аналитик!
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La Scala (Milano)
18.04.2024 в 01:13
Там ще двоє принаймні таких як мінімум є: Олень монреальський та цей Неспокійний
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:16
Знаю таких
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.04.2024 в 01:04
Не феєрія голів як у першому матчі, але теж високоякісний футбол, концентрація майстерності і професіоналізму.Вистояти і витримати таку навалу МС на їх полі це достойно. Нехай і будуть розмови про автобус, про шаленну перевагу англійців, але нікого то не цікавить. Як говорив великий Лобановський: "Гра забувається, а результат залишиться".Радий, що Лунін реабілітувався і став героєм матчу. І тепер має шанси виграти ЛЧ. Для гравця збірної це велике досягнення і впевненість в своїх силах.Вітаю вболівальників Реалу з надважкою перемогою!
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 01:07
Дякую тобі, найадекватніший із всіх вболівальників Барси!
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:09
Респект !
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 01:18
Дякую теж.
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hrdhrd (Україна)
18.04.2024 в 01:25
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Andrumas (Düsseldorf)
18.04.2024 в 01:04
Ман Сити возил Реал весь матч, чудом не выиграл. Лунин конечно герой матча безоговорочно и очевидно номер один в сборной на Евро, Карвахаль просто гладиатор матча, а Анчелотти пофигист матча:) такое спокойствие, ставка на серию пенальти, когда твоя команда кучу пенальти не забила по ходу сезона, будто что-то знал. С учетом сетки Реал теперь главный фаворит на победу
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 01:07
Возити і закрити в штрафній трохи різні речі..Коли возять якусь команду то і рахунок відповідний..
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:10
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Andrumas (Düsseldorf)
18.04.2024 в 02:11
Тебе все моменты перечислить или статистику привести? Лунин просто так получил с огромным отрывом лучшие оценки за матч?
 
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Andrumas (Düsseldorf)
18.04.2024 в 02:13
Игра равная в общем была, верно? Просто Реал уверенно контролировал игру преимущественно на своей половине поля, в районе штрафной:))))
 
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denis_m
18.04.2024 в 01:04
Фантастика.Вся Україна вболівала за Андрія і його команду.Він-машинаЗ перемогою Українці і мадридці!!!
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 01:09
Не вся, є ще Пєтух-Барсодрочіус
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:11
Ты ещё пару шизиков забыл..
 
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 01:19
Шарлатанець та Алєнь -вони не українці, а дядько просто хворий і не тямить нічого
 
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:22
 
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vlotko (Броди)
18.04.2024 в 01:03
Реал не мав права вилетіти після Барселони і Атлетіко. Найкращі вітання Луніну, Голланд і компанія не змогли вивести його з рівноваги. Модріч мусить Андрію виставити великий могорич.
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 01:11
По статистиці Реал завжди проходить в плей-офф попереднього переможця ЛЧ..
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metall5291 (Kharkiv)
18.04.2024 в 01:20
І Папа Карло теж.
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 01:00
А як тиждень назад барсодрочери вихваляли свою барсотушку і насміхалися над Реалом. А на цьому тижні в барсонутих щось пішло не так
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:14
То не дивно, вони нiчого не тямлять у футболi!!
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Kaiso Vegas
18.04.2024 в 00:59
Висновки диванного експерта: - Дайте Рюдігеру ЗМ - просто монстр, MVP цього матчу - Сіті більше заслуговував на перемогу, але, вважаю, що тут програвших немає - виграло свято футболу, обидва клуби просто на космічному рівні - Лунін довів, що він воротар світового рівня - КДБ та Доку довели, що нам ой як складно буде с Бельгією - Уокер, з'ївши Вініссіуса, довів хейтерам Мудрика, що то не у Михайлі була проблема у грі з англійцями Усіх вітаю з неймовірним матчем!
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 01:04
Що перед першим їх матчем,що перед другим - я казав що шанси на прохід 50:50...
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scorpius (Ck)
18.04.2024 в 00:58
А Сити то по большому счету ничего из своего контроля не извлёк - один не очень удачный отыгрыш Рюдигера и всё. Обычно Реал силен на контрах и пространстве, но сегодня впечатлила игра в защите. Ну и Лунину отдельный респект, что не дрогнул в решающей фазе.
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Kaiso Vegas
18.04.2024 в 01:03
То не Сіті не ізвльок, то Рюдігер монстрило
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scorpius (Ck)
18.04.2024 в 01:09
Там вся лінія захисту варта оплесків, мало хто може витримати такий прес від Сіті упродовж всього матчу.
 
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Kaiso Vegas
18.04.2024 в 01:11
Погоджуюсь: у захисті відіграли просто хрестоматійно
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Kaiso Vegas
18.04.2024 в 01:13
До речі, команди Анчелотті завжди вражають концентрацією упродовж усього матчу, і тут гра у оборони це вкотре довела
 
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Лекарь (село Дарниця)
18.04.2024 в 00:57
Браво, Андрій. Реалу відверто пощастило, Сіті добряче повозив вершкових. Але, Реал встояв, витерпів, а потім виграв по пенальті, завдяки Андрюсі.
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 00:56
Супер матч, супер противостояние! Нервы на пределе! Андрюха Лунин ТОП, игрок матча! Ачелотти обыграл сегодня лысого шарлатана полностью! Я знал и верил что Реал пройдёт Сити!! Всех болельщиков Реала с заслуженой победой и выходом в полуфинал ЛЧ!!
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 00:58
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:17
 
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Romantíco777 (Alicante)
18.04.2024 в 00:56
Ура!!!!¡Hala Madrid!!!А всяким боярышниколиниусам и шмарлотчикам по огромному черному шлангу в рот!!!А, ну и Дуриан-палаточник!!!Забейтись по углам #ерти!!!Сегодня вечер Реала!!!!
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KondratCheUa (Чернигов)
18.04.2024 в 01:02
Hala Madrid!! Барсонутые где-то рыдают по своим палатки!
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okolegko (Київ)
18.04.2024 в 00:56
Ну ок. Вітаю Луніна, але знову футбол переходить до італійського автобуса. Дуже сумно...
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 00:59
Матч був давно передбачуваний і навіть трохи нудний...одні сиділи в автобусі - інші не знали як його зрушити...
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gulfstream
18.04.2024 в 00:54
Браво Лунін!
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grasshopper1 (Харьков)
18.04.2024 в 00:53
По перше у нас є перший номер в сбірній. Без варіантів. По друге: я хочу подивитися як Анчелотті тепер буде саджати Луніна на банку. ..
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alex 66 (Кременчук)
18.04.2024 в 00:53
Оце Андрюха затащив у п/фінал слівочних. Бравіссімо. Куртуа закурив)))
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mr.Smith
18.04.2024 в 00:53
Лунін красава.
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Spokoyno (Київ)
18.04.2024 в 00:53
Лунін класно зіграв у дійсно справжній битві! А по ходу матчу навіть коли наприкінці гри коли МС реально придавив не було зрозуміло, хто все-ж-таки переможе! І Пеп себе переграв! Маючи такий підбір гравців не використовувати їх! Хоч Карвахаля заганяв змінивши Гриліша на Доку Ґоланд знову «великий матч» команда створила для нього xG 0,68, а реалізація один пас Луніну і ЧОТИРИ удари мимо! Фолден, а чи був на полі талановитий парубок? Джекі так багато тиску, але xG 0,24, а xА взагалі 0,14. Тут питання до Гвардіоли, як маючи в своєму складі таких зірок… збірників «клуба-суперзірки» створити не виходить! І почалася лотерея... Пенальті це окремий вид футболу!
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.04.2024 в 00:54
Альцику, а де про суддів, шейхів, УЄФА, Переса, корову?
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Dr. House (Поділля)
18.04.2024 в 00:57
Ний далі, Дідько, ний
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Justice (Львів)
18.04.2024 в 00:52
Багато знатоків писали про "винос помойки"...ну що ж так і сталось..
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ANESTEZIO (Вінниця )
18.04.2024 в 00:52
Лунініще!!!!Пєтуху-Барсодрочіусу та шарлатанському Трампісту смоктати далі в один одного!!!!
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Dieppe (Rouen )
18.04.2024 в 00:52
Лунін!!!
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scorpius (Ck)
18.04.2024 в 00:50
Реал с полуфиналом, Лунин красава, Бернардо лошара)
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hrdhrd (Україна)
18.04.2024 в 00:52
Ну это за тот издевательский штрафной карма
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okolegko (Київ)
18.04.2024 в 01:07
Там не Луніна винний, там Вінні вина напився і пішов гуляти де його не просили
 
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hrdhrd (Україна)
18.04.2024 в 00:50
Фуууух, ну и триллер конечно. Лунин топ
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