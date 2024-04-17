Бавария забила гол в домашнем матче Лиги чемпионов

Сегодня, 17 апреля, "Бавария" играет ответный матч против "Арсенала" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

На 63-й минуте поединка Йозуа Киммих из мюнхенской "Баварии" ворвался в штрафную и замкнул подачу, которую выполнил Рафаэль Геррейро.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счетом 2:2.