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Бавария забила гол в домашнем матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

1:0

Бавария забила гол в домашнем матче Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Сегодня, 17 апреля, "Бавария" играет ответный матч против "Арсенала" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

На 63-й минуте поединка Йозуа Киммих из мюнхенской "Баварии" ворвался в штрафную и замкнул подачу, которую выполнил Рафаэль Геррейро.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счетом 2:2.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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