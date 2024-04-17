Сити сравнял счет в матче с Реалом. Де Брюйне таки пробил Лунина. ВИДЕО

Сегодня, 17 апреля, продолжается ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Ман Сити" принимает "Реал" после ничьей в Мадриде 3:3.

"Реал" забил уже 12-й минуте и довел такой счет до перерыва.

После перерыва "Сити" наседал, искал варианты и все-таки нашел свой шанс.

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На 76-й минуте Доку получил передачу на левом фланге, прострелил в штрафную, где мяч попадает в Менди и от него мяч улетает к Де Брюйне, который в упор расстреливает ворота Реала! Лунин был бессилен против этого удара. Счет становится равным в матче 1:1 и по сумме двух поединков 4:4.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.