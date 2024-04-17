  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сити сравнял счет в матче с Реалом. Де Брюйне таки пробил Лунина. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сити сравнял счет в матче с Реалом. Де Брюйне таки пробил Лунина. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

И снова ничья у нас в противостоянии

Сити сравнял счет в матче с Реалом. Де Брюйне таки пробил Лунина. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 апреля, продолжается ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Ман Сити" принимает "Реал" после ничьей в Мадриде 3:3.

"Реал" забил уже 12-й минуте и довел такой счет до перерыва.

После перерыва "Сити" наседал, искал варианты и все-таки нашел свой шанс.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 76-й минуте Доку получил передачу на левом фланге, прострелил в штрафную, где мяч попадает в Менди и от него мяч улетает к Де Брюйне, который в упор расстреливает ворота Реала! Лунин был бессилен против этого удара. Счет становится равным в матче 1:1 и по сумме двух поединков 4:4.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Бавария – Арсенал 1:0. Не сушите против Тухеля
yellow-arrow
Бавария забила гол в домашнем матче Лиги чемпионов
yellow-arrow
Реал забил быстрый гол Сити в выездном матче ЛЧ. ВИДЕО
Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
18.04.2024 в 00:11
Менди лошара блъ.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
18.04.2024 в 00:11
Менди лошара блъ.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости