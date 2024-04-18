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Артета о вылете из Лиги чемпионов: Одна ошибка или индивидуальный блеск сделали разницу

Лига Чемпионов
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Канониры снова вылетели от мюнхенцев

Артета о вылете из Лиги чемпионов: Одна ошибка или индивидуальный блеск сделали разницу

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсенал" вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов после поражения в Мюнхене от "Баварии" со счетом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей). Лондонский клуб проиграл мюнхенцам восемь матчей в самом престижном турнире, что на два больше, чем любой другой команде.

"Очень расстроен и разочарован конечным результатом. Это была игра с очень маленьким преимуществом. В первом матче мы пропустили два досадных гола. Сегодня мы приехали сюда и я очень горжусь игроками, особенно в первом тайме. Это была игра, в которой можно было увидеть, что одна ошибка или индивидуальное мастерство сделали разницу. Мы недостаточно хорошо защищали свои ворота. Это также заслуга соперника. Трудно сломать соперника, когда он играет так, как он играл. Мы пытались сохранить этот импульс во втором тайме. Это никогда не бывают игры с большим количеством моментов. Очень редко. Пришло время поддержать наших игроков", - заявил тренер "Арсенала" Микель Артета.

Добавим, что "канониры" еще имеют шансы выиграть Премьер-лигу, уступая лидеру "Манчестер Сити" двумя очками. Следующую свою игру "Арсенал" проведет 20 апреля против "Вулверхэмптона".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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