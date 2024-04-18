Теперь Реал должен выиграть Лигу чемпионов. Победа над МанСити – счастливая примета для подопечных Карло Анчелотти

"Реал" перестрелял "МанСити" в серии послематчевых пенальти в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, и в очередной раз смог пробиться в полуфинал турнира.

Для мадридцев попадание в четверку сильнейших стало уже 17-м за время их участия в ЛЧ, и по этому показателю "сливочные" намного превосходят все остальные топ-клубы Старого Света. Ближайший преследователь – "Бавария" – сыграет в полуфинале в 13 раз. Причем, мюнхенцы вышли на чистое второе место лишь в нынешнюю среду, воспользовавшись тем, что "Барселона" уступила "ПСЖ" и осталась в этом списке с цифрой 12 в активе.

А вот как выглядит топ-8 команд, которые чаще всего выходили в полуфинал ЛЧ

Однако, гораздо интереснее вот какой момент. "Королевский клуб" в седьмой раз в истории пересекся в Лиге чемпионов с действующим обладателем трофея. Самое первое противостояние – с "Аяксом" на групповой стадии в сезоне-1995/96, у мадридцев не задалось. Они дважды проиграли амстердамцам (0:1 в гостях и 0:2 дома), заняли в своем квартете второе место, попали в плей-офф на "Ювентус" и уступили будущему триумфатору ЛЧ по сумме двух матчей (1:0 и 0:2). А вот все последующие встречи в матчах на вылет всегда оказывались успешными. Более того, после выноса чемпиона "Реал" неизменно сам брал титул. Так было в 1998, 2000, 2002, 2014 и 2022 годах. Ждем продолжения серии?

Все встречи "Реала" с действующими победителями ЛЧ