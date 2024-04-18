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Кейн - о Джуде Беллингеме: Он действительно топовый игрок, поэтому я, конечно, рад за него
Харри высказался о своем сопернике в полуфинале ЛЧ
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Форвард "Баварии" Харри Кейн рассказал о полузащитнике мадридского "Реала" Джуде Беллингеме.
"Безусловно, Джуд провел фантастический сезон, он действительно топовый игрок, поэтому я, конечно, рад за него. Я думаю, что мы оба поехали за границу, чтобы приобрести опыт, играть в эти большие ночи в Лиге чемпионов и играть в больших полуфиналах.
Я уверен, что будет много английских болельщиков, которые будут наблюдать за нами обоими, но мы должны сосредоточиться на себе. Конечно, я поздороваюсь с ними, но как только мы оба выйдем на поле, мы должны сделать все возможное для своей команды".
Напомним, что матч полуфинала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал Мадрид" состоится 30 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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