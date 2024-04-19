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Италия обеспечила себе пять мест в Лиге Чемпионов в следующем сезоне
Благодаря своим успехам и вылетам конкурентов
uefa.com
В четверг состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. По их итогам, в частности, стало известно, что в полуфинале первого турнира сыграют "Аталанта" и "Рома", а в полуфинале второго - "Фиорентина". Кроме этого, состоялись вылеты "Ливерпуля" и "Вест Хэма". Таким образом, Англия потеряла шансы обойти Италию в сезонном рейтинге Таблицы Коэффициентов.
Как сообщает Gazzetta Dello Sport, на данный момент на счету Италии 19.285 очков, Германии - 17.642, Англии - 17.375, а Испании - 15.312. При этом от Англии и Испании в Еврокубках осталось лишь по одной команде. Каждая из них даже в случае победы в своем Еврокубке с победами во всех матчах не способна будет дать своей стране нужное количество очков для опережения итальянцев.
Напоминаем, что со следующего сезона формат Лиги Чемпионов изменяется. В частности, два дополнительных места в турнире получают страны, занявшие два первых места в Таблице Коэффициентов исключительно предыдущего сезона. Италия ниже второго места в сезоне 2023/24 уже не опустится и, таким образом, обеспечила себе пять команд в Лиге Чемпионов сезона 2024/25.
Теоретически Италия даже может отправить шесть команд в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Если "Аталанта" или "Рома", выиграв Лигу Европы, одновременно не завершит сезон в Топ-5 Серии А.
На данный момент пятое место в Серии А занимает "Рома". Ее опережают "Интер", "Милан", "Ювентус" и "Болонья". "Аталанта" на шестом.
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