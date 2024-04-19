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В следующем сезоне Лиги чемпионов может быть шесть итальянских команд

Лига Чемпионов
Обновлено

Рейтинг УЕФА Италии повысился

В следующем сезоне Лиги чемпионов может быть шесть итальянских команд

DAZN

Новина українською

Италия гарантировала себе пять мест в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Это стало возможным благодаря успешным выступлениям "Аталанты", "Ромы" и "Фиорентины" в европейских соревнованиях. Выход этих команд в полуфинал Лиги Европы и Лиги конференций соответственно существенно поднял рейтинг УЕФА Италии, что гарантировало им дополнительное место в Лиге чемпионов.

В ЛЧ в следующем сезоне можно увидеть шесть команд Серии А, потому что каждый, кто выиграет Лигу Европы, также получает автоматический доступ к турниру.

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Но, если "Рома" или "Аталанта" поднимут трофей Лиги Европы и финишируют четвертыми в Серии А, то в Лиге чемпионов будет лишь пять итальянских команд.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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