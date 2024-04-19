Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА объявила номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы
Из них два представителя итальянских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 18 апреля, прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
В число номинантов вошли Джанлука Манчини ("Рома"), Жордан Верету ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер") и Берат Джимшити ("Аталанта").
Голосование
????️ Who gets your #UELPOTW vote?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2024
???? Jordan Veretout
???? Gianluca Mancini
???? Matěj Kovář
???? Berat Gjimshiti@hankookreifen || #UEL
Популярное сейчас
- Известны пары полуфиналистов Лиги Конференций. График матчей
- Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд
- Италия обеспечила себе пять мест в Лиге Чемпионов в следующем сезоне
- Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?