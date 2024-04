УЕФА объявила номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

В четверг, 18 апреля, прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов вошли Джанлука Манчини ("Рома"), Жордан Верету ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер") и Берат Джимшити ("Аталанта").

Голосование проходит на официальном сайте Лиге Европы.

????️ Who gets your #UELPOTW vote?



???? Jordan Veretout

???? Gianluca Mancini

???? Matěj Kovář

???? Berat Gjimshiti@hankookreifen || #UEL