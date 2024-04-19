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УЕФА объявила номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы

Из них два представителя итальянских клубов

УЕФА объявила номинантов на звание игрока недели в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 18 апреля, прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА назвала имена четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

В число номинантов вошли Джанлука Манчини ("Рома"), Жордан Верету ("Марсель"), Матей Коварж ("Байер") и Берат Джимшити ("Аталанта").

Голосование проходит на официальном сайте Лиге Европы.

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Опубликовал: Александр Бураков
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