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Сегодня стартует клубный чемпионат мира. Турнир был обновлен. Участвуют восемь команд

Клубный ЧМ
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Главный фаворит – мадридский Реал

Сегодня стартует клубный чемпионат мира. Турнир был обновлен. Участвуют восемь команд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого февраля, на стадионе в Танжере (Марокко) стартует клубный чемпионат мира. В этом году розыгрыш пройдет по обновленной форме – в турнире принимают участие восемь команд.

Матч-открытие проведут "Аль-Ахли" (Египет) и "Окленд Сити" (Новая Зеландия). Победитель сыграет в четвертьфинале с "Сиэтл Саундерс".

Еще одну пару четвертьфиналистов составили (автоматически) "Видад" и "Аль-Хиляль". А вот главные фавориты турнира - "Реал" и "Фламенга" - начнут путь с полуфинала.

Финал КЧМ запланирован на одиннадцатое февраля.

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В статье: Клубный чемпионат мира
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