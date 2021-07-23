ЛК. Второй квалификационный раунд. Григорчук проигрывает люксембуржцам, неудачный вояж Шахова в Боснию и Герцеговину

Матчи квалификации Лиги конференции продолжаются. За участие в групповом раунде нового турнира соревнуются как признанные тяжеловесы европейского футбола, так и клубы с периферии и новички еврокубков.

“ХБ Торсхавн” Фарерские острова – “Будучность” Черногория 4:0

Голы: Пшыбыльский 45, Пшыбыльский 47, Петерсен 58, Йохансен 66 (пен).

117-летний флагман футбола Фарерских островов с молотом на эмблеме не оставил камня на камне от черногорской “Будучности”. Разгром начался с дубля польского форварда Михала Пшыбыльского.

“Арда Кырджали” Болгария – “Хапоэль” Беэр-Шева 0:2

Голы: Барейро 52, Миха 78

Болгарский клуб “Арда” из города Кырджали рискует в первом же для себя раунде вылететь от “Хапоэль” Беэр-Шева, который в прошлом сезоне закалился еврокубковом опытом в группе Лиги Европы, где его соперниками были “Байер”, “Ницца” и “Славия”.

“Шкупи” Северная Македония – “Санта-Клара” Португалия 0:3

Голы: Рватубуайе 29 (авт.), Карлос Жуниор 49, Коштинья 90+3

“Санта-Клара”, сенсационно занявшая шестое место в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии, преодолела 4000 км из Азорских островов в Скопье на свой третий матч в еврокубковой истории (ранее было еще две игры в Кубке Интертото в 2000-х). Поездка удалась. Победа со счетом 2:0 оставляет хорошие шансы на выход в следующий раунд.

“Базель” Швейцария – “Партизани” Тирана, Албания 3:0

Голы: Штокер 43, Кабрал 52, Штокер 80

Еще совсем недавно “Базель” играл в 1/8 Лиги чемпионов, теперь же вынужден довольствоваться квалификацией Лиги конференций. Победу над албанским клубом “Партизани” принесли голы ветерана клуба Валентина Штокера и форварда Артура Кабрала.

“Вележ” Мостар, Босния и Герцеговина – “АЕК” Греция 2:1

Голы: Пршеш 14, Займович 53 – Ансарифард 12

АЕК Евгения Шахов и Олега Данченко сенсационно проиграл в Мостаре. Греки вышли вперед после гола Ансарифарда, но на 14-й минуте самый красивый гол дня забил 26-летний хавбек “Вележа” Омар Пршеш, по удивительной дуге отправив мяч в девятку с 25 метров. После перерыва провал в обороне АЕК привел ко второму голу “Вележа”. Данченко просидел весь матч в запасе, Шахов вышел в старте, на 64-й минуте получил желтую карточку, а на 79-й минуте уступил место на поле экс-игроку “Говерлы” Ле Таллеку.

“Гент” Бельгия – “Волеренга” Норвегия 4:0

Голы: Бруно 11, Тиссудали 39, Оджиджа-Офое 56, Маледе 88

Отсутствие Романа Яремчука и Романа Безуса не помешало “Генту” накидать четыре гола норвежской “Волеренга”. Два голы забили новички – 29-летний бельгиец Джанни Бруно и 28-летний марокканец Тарик Тиссудали.

“ФКСБ” Бухарест Румыния – “Шахтер” Караганды, Казахстан 1:0

Гол: Кордеа 38

Казахский “Шахтер” выставил против румынского клуба “ФКСБ”, известного ранее как “Стяуа” пять защитников, но все равно проиграл. Однако минимально поражение сохраняет шансы карагандинцам.

“Сутьеска” Черногория – “Маккаби” Тель-Авив 0:0

После фиаско “Будучности” все надежды черногорцев в Лиге конференций возлагаются на “Сутьеску”. Команда из небольшого города Никшич сумела в первом матче сыграть вничью с “Маккаби” Тель-Авив.

“Ларн” Северная Ирландия – “Орхус” Дания 2:1

Голы: Макдед 3, Джервис 30 – Аммитцболл 86

Североирландский “Ларн” не смог удержать приятный счет 2:0 в матче с датским “Орхусом”, известным также как “AGF”. В конце игры один мяч отыграл 22-летний форвард Александер Аммитцболл.

“Абердин” Шотландия – “Хеккен” Швеция 5:1

Голы: Консидайн 28, Фергюсон 44 (пен.), Фергюсон 53, Рамирес 84, Макленнан 90+3 – Джеремеефф 59

Обладатель Суперкубка УЕФА-1983 удачно стартовал в квалификации Лиги конференции, забив пять мячей шведскому “Хеккену”. Дубль сделал 21-летний Льюис Фергюсон, второй его гол – мощный дальний удар в нижний угол.

“Линфилд” Северная Ирландия – “Борац” Банья-Лука” Босния и Герцеговина 4:0

Голы: Ньюберри 2, Манзинга 25, Малгрю 75, Калахер 90+2

“Хиберниан” Шотландия – “Санта-Колома” Андорра 3:0

Голы: Бойл 13 (пен.), Бойл 47, Нисбет 80

Помимо “Абердина”, разгромную победу одержал и шотландский “Хиберниан”. Команда из Эдинбурга играла в меньшинстве с 28-й минуты, но при этом выигрывала 2:0 у андорской “Санта-Коломы”. В середине второго тайма два удаления заработали уже гости и “Хиберниан” добавил третий.

“Валюк” Рейкьявик, Исландия – “Буде-Глимт” Норвегия 0:3

Голы: Сальтнес 40, Берг 51 (пен.), Берг 55

Чемпион Норвегии-2020 не испытал проблем с чемпионом Исландии-2020. “Буде-Глимт” забивает три гола на выезде и может мысленно готовится к следующему раунду.

“Дрита” Косово – “Фейеноорд” Роттердам, Нидерланды 0:0

Неожиданный результат. “Фейеноорд” выборол право на участие в Лиге конференций в изнурительном плей-офф, но в первом матче квалификации не смог обыграть на выезде чемпионаа Косово позапрошлого сезона. Домашние 0:0 – неплохой результат для “Дриты”, но в Роттердаме будет непросто.

“Партизан” Белград, Сербия – “ДАК Дунайска Стреда” 1:0

Гол: Маркович 19

“Дунайска Стреда” отправила в киевское “Динамо” нападающего, а затем уступила в первом матче Лиги конференций “Партизану”. Единственный гол за белградский клуб забил известный в прошлом форвард “Ливерпуля” и “Бенфики” Лазар Маркович. Бескоровайный провел за словацкий клуб полный матч.

“Хайдук” Сплит, Хорватия – “Тобол” Костанай, Казахстан 2:0

Голы: Любичич 21, Любичич 53

“Хайдук” переиграл казахский “Тобос” благодаря дублю 19-летнего форварда Марина Любичича. Это были первые голы молодого нападающего в еврокубках. Возможно уроженца Сплита ждет большее будущее.

“Погонь” Щецин, Польша – “Осиек” Хорватия 0:0

“Хабнарфьордюр” – “Русенборг” 0:2

Голы: Хольсе 61, Исламович 71

Еще одно исландско-норвежское противостояние закончилось победой команды из Тронхейма. “Русенборг” смог дожать исландцев во втором тайме.

“Дандолк” Ирландия – “Левадия” Таллин, Эстония 2:2

Голы: Патчинг 3, Макмиллан 27 – Вацюк 2, Вацюк 19

Ирландский “Дандолк” и эстонская “Левадия” выдали яркий старт, забив четыре гола на двоих за 27 минут, но затем успокоились. “Дандолк” явно не намерен так рано вылетать – в прошлом сезоне ирландцы играли в одной группе Лиги Европы с лондонским “Арсеналом”.

“Уйпешт” Венгрия – “Вадуц” Лихтенштейн 2:1

Голы: Штибер 7, Талло 64 – Джичек 81

Единственный представитель Лихтенштейна в конце матча смог отыграть один мячпротив венгерского “Уйпешта”, мнговенно улучшив свои шансы.

“Шахтер” Солигорск, Беларусь – “Фола” Эш, Люксембург 1:2

Голы: Стасевич 67 – Омосаня 19, Мустафич 44

Крупная неудача Романа Григорчука. Его “Шахтер” Солигорск уступил в формально домашнем матче (игра проводилась в Венгрии) люксембургскому клубу “Фола”. “Фола” попала в Лигу конференций после своего вылета из квалификации Лиги чемпионов, уступив гибралтарскому “Линкольн Ред Импс” 2:7 по сумме двух матчей. Но “Шахтер”, видимо, команда другого уровня. Во втором голе Григорчук можно винить кипера Александра Гутору, пустившего мяч под рукой после дальнего слабого удара, но в целом “Шахтер” сыграл очень плохо.