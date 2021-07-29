Лига конференций. Шотландия сохраняет все команды

Лига конференций. Второй квалификационный раунд

Все стремятся попасть в групповой раунд Лиги конференций – нового и прекрасного турнира от УЕФА. Сегодня получат путевки в следующий этап квалификации 50 команд.

“Хеккен” Швеция – “Абердин” Шотландия 2:0 (первый матч 1:5)

Голы: Ольссон 51, Бенгтссон 68 (пен.)

Удаление: Валемарк 72 (“Хеккен”)

“Санта-Колома” Андорра – “Хиберниан” Шотландия 1:2 (первый матч 0:3)

Голы: Лопес 70 – Мерфи 72, Маккей 76

Шотландия продолжает идти без потерь. “Абердин” и “Хиберниан” все вопросы решили еще в первых матчах. Бывшая команда сэра Алекса Фергюсона позволила себе проиграть на выезде шведскому “Хеккену”, а “Хиберниан” выиграл и домашний матч, и выездной в Андорре.

“Левадия” Таллин, Эстония – “Дандолк” Ирландия 1:2 (первый матч 2:2)

Голы: Агийри 17 – Макмиллан 44, Патчинг 90+2

“Дандолк” запомнит свой выезд в Эстонию. Бронзовый призер ирландского первенства-2020 уступал “Левадии”, но сумел отыграться в конце первого тайма, а на 90+2 минуте точный удар Патчина принес “Дандолку” победу и выход в следующий раунд – 2:1.