Лига конференций. Шотландия сохраняет все команды
Евроотбор продолжается
Фото: twitter.com/AberdeenFC/Автор - невідомий
Лига конференций. Второй квалификационный раунд
Все стремятся попасть в групповой раунд Лиги конференций – нового и прекрасного турнира от УЕФА. Сегодня получат путевки в следующий этап квалификации 50 команд.
“Хеккен” Швеция – “Абердин” Шотландия 2:0 (первый матч 1:5)
Голы: Ольссон 51, Бенгтссон 68 (пен.)
Удаление: Валемарк 72 (“Хеккен”)
“Санта-Колома” Андорра – “Хиберниан” Шотландия 1:2 (первый матч 0:3)
Голы: Лопес 70 – Мерфи 72, Маккей 76
Шотландия продолжает идти без потерь. “Абердин” и “Хиберниан” все вопросы решили еще в первых матчах. Бывшая команда сэра Алекса Фергюсона позволила себе проиграть на выезде шведскому “Хеккену”, а “Хиберниан” выиграл и домашний матч, и выездной в Андорре.
“Левадия” Таллин, Эстония – “Дандолк” Ирландия 1:2 (первый матч 2:2)
Голы: Агийри 17 – Макмиллан 44, Патчинг 90+2
“Дандолк” запомнит свой выезд в Эстонию. Бронзовый призер ирландского первенства-2020 уступал “Левадии”, но сумел отыграться в конце первого тайма, а на 90+2 минуте точный удар Патчина принес “Дандолку” победу и выход в следующий раунд – 2:1.
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