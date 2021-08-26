ЛК. Кайрат стал первым участником группового этапа

Лига конференций, плей-офф

“Кайрат” Алматы, Казахстан – “Фола Эш” Люксембург 3:1 (первый матч 4:1)

Голы: Шушеначев 12, Вагнер Лав 28, Шушеначев 36 – Мустафич 43

Чемпион Люксембурга посодействовал увольнению Романа Григорчука, обыграв “Шахтер” Солигорск во втором раунде квалификации Лиги Конференций, а на третьем этапе “Фола” оставила не у дел североирландский “Линфилд”. Однако “Кайрат” все же оказался не по силам люксембуржцам. Результат первого матча оставил минимальные шансы “Фоле”, и сегодня все было ясно уже к 36-й минуте.

37-летний Вагнер Лав еще может пошуметь на европейской арене. “Кайрат” стал первой командой, которая вышла в группу Лиги конференций.