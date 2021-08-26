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ЛК. Кайрат стал первым участником группового этапа

Лига конференций
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Казахстан не останется без еврокубковой осени

ЛК. Кайрат стал первым участником группового этапа

Фото: fckairat.com//Автор - невідомий

UA-Футбол
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Лига конференций, плей-офф

“Кайрат” Алматы, Казахстан – “Фола Эш” Люксембург 3:1 (первый матч 4:1)

Голы: Шушеначев 12, Вагнер Лав 28, Шушеначев 36 – Мустафич 43

Чемпион Люксембурга посодействовал увольнению Романа Григорчука, обыграв “Шахтер” Солигорск во втором раунде квалификации Лиги Конференций, а на третьем этапе “Фола” оставила не у дел североирландский “Линфилд”. Однако “Кайрат” все же оказался не по силам люксембуржцам. Результат первого матча оставил минимальные шансы “Фоле”, и сегодня все было ясно уже к 36-й минуте.

37-летний Вагнер Лав еще может пошуметь на европейской арене. “Кайрат” стал первой командой, которая вышла в группу Лиги конференций.

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В статье: Кайрат (Алма-Аты) Фола (Эш)
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