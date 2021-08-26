ЛК. Кайрат стал первым участником группового этапа
Казахстан не останется без еврокубковой осени
Фото: fckairat.com//Автор - невідомий
Лига конференций, плей-офф
“Кайрат” Алматы, Казахстан – “Фола Эш” Люксембург 3:1 (первый матч 4:1)
Голы: Шушеначев 12, Вагнер Лав 28, Шушеначев 36 – Мустафич 43
Чемпион Люксембурга посодействовал увольнению Романа Григорчука, обыграв “Шахтер” Солигорск во втором раунде квалификации Лиги Конференций, а на третьем этапе “Фола” оставила не у дел североирландский “Линфилд”. Однако “Кайрат” все же оказался не по силам люксембуржцам. Результат первого матча оставил минимальные шансы “Фоле”, и сегодня все было ясно уже к 36-й минуте.
37-летний Вагнер Лав еще может пошуметь на европейской арене. “Кайрат” стал первой командой, которая вышла в группу Лиги конференций.
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