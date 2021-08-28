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Заря начнет групповой этап Лиги конференций за полярным кругом

Лига конференций
(2 голосов)

Стало известно расписание матчей

Заря начнет групповой этап Лиги конференций за полярным кругом

Новина українською

Луганская "Заря" пробилась в групповой этап Лиги Конференций после неудачных поединков против венского "Рапида" в раунде плей-офф Лиги Европы. Противостоять "мужикам" будут "Рома", "ЦСКА София" и "Будё-Глимт".

Именно с последними луганчане начнут свой путь в осенней части еврокубков. Матч состоится 16 сентября в норвежском городе Буде, который расположенный за полярным кругом. Первую домашнюю встречу "Заря" проведет против "Ромы" в Запорожье через две недели, 30 сентября.

  • 1-й тур

16 сентября, 22:00. "Будё-Глимт" - "Заря"

  • 2-й тур

30 сентября, 19:45. "Заря" - "Рома"

  • 3-й тур

21 октября, 22:00. "ЦСКА София" - "Заря"

  • 4-й тур

4 ноября, 19:45. "Заря" - "ЦСКА София"

  • 5-й тур

25 ноября, 22:00. "Рома" - "Заря"

  • 6-й тур

9 декабря 19:45. "Заря" - "Будё-Глимт"

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Рома (Рим) Будё-Глимт Лига конференций
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(2 голосов)
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Источник:
Рома

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Комментарии (4)
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Dortmund 09 (Киев)
28.08.2021 в 12:41
Такой календарь, что после трех туров можно остаться с баранкой очков.
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avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:47
Мой прогноз: 3-4-6 очков после первых 3 туров.
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Dortmund 09 (Киев)
28.08.2021 в 12:48
было бы шикарно
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royalstas (Вінниця)
28.08.2021 в 12:53
2 очки буде максимум після 3 турів.
0
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