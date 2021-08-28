Заря начнет групповой этап Лиги конференций за полярным кругом
Стало известно расписание матчей
Луганская "Заря" пробилась в групповой этап Лиги Конференций после неудачных поединков против венского "Рапида" в раунде плей-офф Лиги Европы. Противостоять "мужикам" будут "Рома", "ЦСКА София" и "Будё-Глимт".
Именно с последними луганчане начнут свой путь в осенней части еврокубков. Матч состоится 16 сентября в норвежском городе Буде, который расположенный за полярным кругом. Первую домашнюю встречу "Заря" проведет против "Ромы" в Запорожье через две недели, 30 сентября.
- 1-й тур
16 сентября, 22:00. "Будё-Глимт" - "Заря"
- 2-й тур
30 сентября, 19:45. "Заря" - "Рома"
- 3-й тур
21 октября, 22:00. "ЦСКА София" - "Заря"
- 4-й тур
4 ноября, 19:45. "Заря" - "ЦСКА София"
- 5-й тур
25 ноября, 22:00. "Рома" - "Заря"
- 6-й тур
9 декабря 19:45. "Заря" - "Будё-Глимт"
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