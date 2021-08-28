Заря начнет групповой этап Лиги конференций за полярным кругом

Луганская "Заря" пробилась в групповой этап Лиги Конференций после неудачных поединков против венского "Рапида" в раунде плей-офф Лиги Европы. Противостоять "мужикам" будут "Рома", "ЦСКА София" и "Будё-Глимт".

Именно с последними луганчане начнут свой путь в осенней части еврокубков. Матч состоится 16 сентября в норвежском городе Буде, который расположенный за полярным кругом. Первую домашнюю встречу "Заря" проведет против "Ромы" в Запорожье через две недели, 30 сентября.

1-й тур

16 сентября, 22:00. "Будё-Глимт" - "Заря"

2-й тур

30 сентября, 19:45. "Заря" - "Рома"

3-й тур

21 октября, 22:00. "ЦСКА София" - "Заря"

4-й тур

4 ноября, 19:45. "Заря" - "ЦСКА София"

5-й тур

25 ноября, 22:00. "Рома" - "Заря"

6-й тур

9 декабря 19:45. "Заря" - "Будё-Глимт"