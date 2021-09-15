Буде-Глимт - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Луганская "Заря" пока не лучшим образом проводит нынешний сезон. У команды хватает провалов на внутренней арене, которые стоят рядом с вылетом из Лиги Европы. Благо УЕФА позаботилось об этом, создав новый еврокубок, но статусом ниже - Лига Конференций. Коллектив Виктора Скрипника станет первой украинской командой, которая сыграет на групповом этапе только что созданного турнира.

В соперники луганчанам выпал норвежский "Буде-Глимт". Ради матча с северной командой пришлось преодолеть более трех тысяч километров, но цель все равно остается прежней - победа. "Заря" хочет взять три очка и уверенно стартовать в новом для себя соревновании.

Смотрите матч первого тура группового этапа ЛК в четверг, 16-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Буде-Глимт" - "Заря" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Буде-Глимт" - "Заря" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Буде-Глимт" - "Заря".